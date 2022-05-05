Бои между украинской и российской армиями идут на подступах к Северодонецку.

Об этом сообщил в своем Фейсбуке губернатор Луганской области Сергей Гайдай.

По его данным, бои начались в селе Воеводовка, которая расположена между Рубежным и Северодонецком, к северу от последнего. По словам губернатора, контроль над селом переходит из рук в руки.

"Новые горячие точки - Боровеньки и Воеводовка (поселок на подступах к Северодонецку). В последней – шаткая ситуация, контроль над поселком между сторонами постоянно меняется. Последнюю атаку украинские воины отбили и продолжают удерживать позиции", - написал чиновник.

Гайдай также рассказал, что продолжаются бои в Рубежном и Попасной, и Попасная уже полностью уничтожена, но все же еще не взята россиянами.

"Россияне полностью уничтожили Попасную, но захватить ее не в состоянии. Пытаются прорваться в Рубежном и Попасной, идут уличные бои, города под постоянными обстрелами", - сообщил он.

Гайдай добавил, что после победы в Попасно восстанавливать придется абсолютно каждое здание. Кроме нее наиболее пострадавшие населенные пункты - Рубежное, Новотошковское и Счастье, где уровень разрушений приближается к 90%.

Война в Украине продолжается уже 71-й день. "Страна" следит за происходящим 5 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 70-го дня войны. Войска РФ пытались взломать оборону ВСУ на Донбассе. В Мариуполе противник возобновил наступление на "Азовсталь". Британская разведка заявила, что Россия планирует захватить Краматорск и Северодонецк. А секретарь СНБО Данилов сказал, что война будет длительной.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте и итогах 70-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.