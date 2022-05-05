Телеканал CNN опубликовал видео Попасной Луганской области, снятое с беспилотника. На него попал эпизод городского боя между украинскими военными и россиянами.

По данным СМИ, в городе задействована ЧВК "Вагнер".

Ранее "Страна" публиковала карту катастрофических разрушений в Попасной.

Война в Украине продолжается уже 71-й день. "Страна" следит за происходящим 5 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 70-го дня войны. Войска РФ пытались взломать оборону ВСУ на Донбассе. В Мариуполе противник возобновил наступление на "Азовсталь". Британская разведка заявила, что Россия планирует захватить Краматорск и Северодонецк. А секретарь СНБО Данилов сказал, что война будет длительной.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 70-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.