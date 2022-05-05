Генеральный штаб ВСУ представил оперативную информацию о вторжении РФ по состоянию на 18:00 5 мая. По данным ведомства, противник не прекращает наступать в восточной операционной зоне, провоцирует напряженность в Приднестровском регионе Молдовы и на территории Беларуси.

Сводка опубликована в Фейсбуке Генштаба.

На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не предпринимал. В вооруженных силах Беларуси отмечено приведение отдельных подразделений в высшую степень боеготовности с целью проверки.

На Северском направлении идет инженерное оборудование позиций в приграничных районах Курской области.

На Слобожанском направлении противник пытался восстановить утраченные позиции в районе Харькова, провел неудачную попытку наступления в районе Старого Салтова.

В связи с постоянными потерями личного состава противник наращивает систему медицинского обеспечения войск, используя сеть гражданских лечебных учреждений на временно занятых территориях Харьковской области. На базе Купянской городской больницы оккупанты обустроили госпиталь.

Враг не прекращает попытки улучшить тактическое положение своих подразделений в районе Изюма, совершает артиллерийские обстрелы приближенных населенных пунктов, но успехов не имеет.

Из-за значительных потерь враг вывел на восстановление подразделения из состава 4-й танковой дивизии 1-й танковой армии и 106-й воздушно-десантной дивизии вооруженных сил РФ.

На Донецком направлении противник пытался овладеть Попасной, взять под полный контроль Рубежное и обеспечить благоприятные условия для продолжения наступления в направлениях на Лиман и Северодонецк, успеха не имел.

На Южнобугском направлении противник сосредоточил усилия на фортификационном оборудовании позиций, пополнении запасов боеприпасов, горючего и материально-технических средств.

Война в Украине продолжается уже 71-й день. "Страна" следит за происходящим 5 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 70-го дня войны. Войска РФ пытались взломать оборону ВСУ на Донбассе. В Мариуполе противник возобновил наступление на "Азовсталь". Британская разведка заявила, что Россия планирует захватить Краматорск и Северодонецк. А секретарь СНБО Данилов сказал, что война будет длительной.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 70-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.