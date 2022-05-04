В Попасной и Рубежном еды и воды у людей осталось лишь на наделю. Доступ к городам усложнен.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в своем Телеграме.

Доставить гуманитарные грузы в города сейчас невозможно, как и эвакуировать людей.

"Орки намеренно бьют по больницам, объектам критической инфраструктуры, зернохранилищам, продскладам, гумштабам, чтобы повлечь за собой гуманитарную катастрофу в области. Цель россиян – Голодомор, отсутствие медпомощи и коммуникаций в Луганской области", - написал Гайдай.

Ранее Гайдай заявил, что ситуация на фронте начнет меняться в пользу Украины через две недели, когда ВСУ в полной мере получат оружие, поставляемое Западом.

Напомним, война в Украине продолжается уже 70-й день. "Страна" следит за происходящим 4 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 69-го дня войны. РФ пыталась наступать от Изюма на юг и юго-запад, шли бои вблизи города Лиман Донецкой области, в "Азове" заявили о новом штурме завода "Азовсталь". В Украине резко усилилась риторика о том, что Россия будет побеждена в этой войне и что будет не мирный договор, а капитуляция РФ. Рада разрешила теробороне выполнять задачи в районах военных действий.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 69-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.