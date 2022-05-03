Ситуация на фронте начнет меняться в пользу Украины через две недели, когда ВСУ в полной мере получат оружие, поставляемое Западом.

Об этом заявил глава Луганской ВГА Сергей Гайдай.

"Начнет меняться все где-то через две недели. И количество боев, конечно увеличится, но и те решения, которые принял Запад, по помощи нам. Они реализуются до двух недель. И через две недели мы увидим изменения. В Луганске больница забита полностью разорванными боевиками и трупами их. Они даже не могут их некоторых опознать. Дальше будет для них хуже", - заявил он.

Ранее в Пентагоне заявили, что прогресс наступления России на Донбассе минимален.

Война в Украине продолжается уже 69-й день. "Страна" следит за происходящим 3 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 68-го дня войны. Войска РФ пытались вытеснить ВСУ с рубежа Лиман - Северск. Украинские силы уничтожили у острова Змеиный ударами с "Байрактара" два российских патрульных катера. В Украину продолжили поступать западные крупнокалиберные артиллерийские системы. Активизировались разговоры о нефтяном эмбарго против России.

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