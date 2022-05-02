Прогресс наступления России на Донбассе минимален.

Об этом заявил представитель министерства обороны США, сообщает NBC News.

Прогресс русских в лучшем случае минимален, и, хотя войска продвигаются в некоторые районы, чтобы объявить о победе, они затем уходят и позволяют украинцам забрать их обратно, сказал представитель Пентагона.

Представитель Минобороны также сообщил, что на прошлой неделе на Донбассе находился высокопоставленный российский военачальник, начальник Генштаба Валерий Герасимов, но американские военные не верят, что он все еще там. Чиновник не смог подтвердить сообщения о том, что Герасимов мог быть ранен во время боя.

Ранее по Telegram-каналам прошла информация о ранении начальника Генштаба России Валерия Герасимова под Изюмом Харьковской области (по слухам, он был там в течение последней недели).

Однако The New York Times написала, что Герасимов был под Изюмом, но его там не ранили.