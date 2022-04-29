Российские войска, "похоже, продвигаются" в сторону города Славянска Донецкой области, где сегодня был подорван железнодорожный мост вместе с вагонами.

Об этом заявил представитель Министерства обороны США Джон Кирби на брифинге.

Представитель Пентагона добавил, что русские осуществляют "постепенное, неравномерное, медленное продвижение к юго-востоку и юго-западу от Изюма".

"Мы видим, что они используют артиллерию и некоторые авиаудары перед их наземными действиями, и поэтому их наземные действия являются довольно спланированными. И они все еще немного опасаются отрываться от своих линий снабжения", - пояснил чиновник.

Напомним, по оценке США, российские силы продвигаются "медленно и неравномерно" и "постепенно" в регионе Донбасса отчасти из-за сопротивления Украины, а также из-за продолжающихся проблем с логистикой.

Ранее мы писали, что разведка Британии считает, что РФ несет значительные потери в битве за Донбасс и имеет ограниченные успехи.

Война в Украине продолжается уже 65-й день. Мы следим за главными новостями 29 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала ситуацию на фронте на 64-й день войны. Генштаб ВСУ сообщил, что противник наращивает темпы наступления, а основные его усилия сосредоточены на Изюмском направлении. В Мариуполе бои шли уже в цехах "Азовстали". Британское издание The Guardian написало, что переломный момент войны в Украине стоит ожидать в мае.

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Подробнее о происходящем на фронте и итогах 64-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.