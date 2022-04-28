В черте города Попасная Луганской области на данный момент идут уличные бои между украинскими и российскими военными.

Об этом глава Попаснянской ВГА Николай Ханатов рассказал в эфире телемарафона.

"Можно попасть под пули с обеих сторон. Работает арта с обеих сторон. Реальные военные действия. Мы выходим с людьми на связь, рассказываем, куда им двигаться. Люди боятся выйти из укрытий", - заявил он.

По его словам, сейчас нуждаются в эвакуации около 100-150 человек.

Ранее мы писали, что за минувшие сутки в Луганской области от обстрелов погибло четыре мирных жителя. В Попасной разрушены десять домов.

Война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 63-го дня войны. Было зафиксировано продвижение российских войск в районе Изюма, Лимана и Лисичанска. В НАТО приняли решение переводить Украину на 155-миллиметровый артиллерийский калибр. Сохранялась напряженность вокруг Приднестровья, где идут обвинения в адрес Украины в подготовке диверсий. Кроме того, участились удары по российской территории у границ Украины.

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Подробнее о происходящем на фронте, новой тактике армии РФ, а также начале "газовой битвы" в Европе - в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.