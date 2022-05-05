В Краматорске обстреляли цеха "Энергомашспецстали". Фото: Максим Ефимов

В Краматорске в результате сегодняшнего ракетного удара повреждены цеха ЧАО "Энергомашспецсталь", крупнейшего производителя специальных литых и кованых изделий для металлургии, судостроения, энергетики и машиностроения.

Фото разрушений опубликовал в Facebook народный депутат и президент акционергого общества предприятия Максим Ефимов.

Это уже второе повреждение этого завода за последние 2 месяца.

В Краматорске обстреляли цеха "Энергомашспецстали"

В Краматорске обстреляли цеха "Энергомашспецстали"

В Краматорске обстреляли цеха "Энергомашспецстали"

Ранее стало известно, что ночью войска РФ обстреляли ракетами Краматорск. В результате ранения получили 25 человек.

Война в Украине продолжается уже 71-й день. "Страна" следит за происходящим 5 мая в обновляемом материале

Также "Страна" подводила итоги 70-го дня войны. Войска РФ пытались взломать оборону ВСУ на Донбассе. В Мариуполе противник возобновил наступление на "Азовсталь". Британская разведка заявила, что Россия планирует захватить Краматорск и Северодонецк. А секретарь СНБО Данилов сказал, что война будет длительной. 

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 70-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева. 

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