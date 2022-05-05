Краматорск попал под обстрел. Фото: Facebook/ alexander.vasilyevich.goncharenko

В ночь с 4 на 5 мая российские войска обстреляли Краматорск в Донецкой области. Ракетный удар пришелся по жилым районам и центральной части города. 

Об этом в Facebook сообщил мэр города Александр Гончаренко.

По информации Гончаренко, в результате ракетного обстрела серьезно повреждены как минимум три пятиэтажки, школа и детский сад. По предварительной информации, 6 человек получили ранения. Информация о жертвах и разрушениях уточняется. 

Гончаренко - о ракетном ударе про Кроматорск

Напомним, ранее британская разведка сообщила, что РФ пытается продвинуться к северному Донбассу и хочет захватить Краматорск и Северодонецк.

Война в Украине продолжается уже 71-й день. "Страна" рассказывала о главных событиях вчерашнего дня

Также "Страна" подводила итоги 70-го дня войны. Войска РФ пытались взломать оборону ВСУ на Донбассе. В Мариуполе противник возобновил наступление на "Азовсталь". Британская разведка заявила, что Россия планирует захватить Краматорск и Северодонецк. А секретарь СНБО Данилов сказал, что война будет длительной. 

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 70-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева. 

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