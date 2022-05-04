Святогорская лавра 4 мая подверглась обстрелу. Об этом сообщает в Телеграм УПЦ.

В 7:45 во время соборного молебна Божией Матери при входе в Свято-Успенскую Святогорскую лавру произошло два взрыва: одна ракета взорвалась у берега рядом с храмом, второй взрыв произошел в воздухе примерно в ста метрах над лаврой, лаврский двор усеяло мелкими обломками.

В результате обстрела двое беженцев получили ранения в живот и руку и были отправлены в госпиталь, а затем в хирургию г. Краматорска. В храмах и корпусах повторно выбило окна и двери.

В настоящее время в лавре проживают, кроме братии, 300 беженцев, из них 50 детей. В обители проходят ежедневные уставные богослужения. Все ее обитатели работают над устранением последствий взрыва.

В Святогорской лавре с 26 апреля нет мобильной связи, а с 27 апреля нет интернета.

Война в Украине продолжается уже 70-й день. "Страна" следит за происходящим 4 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 69-го дня войны. РФ пыталась наступать от Изюма на юг и юго-запад, шли бои вблизи города Лиман Донецкой области, в "Азове" заявили о новом штурме завода "Азовсталь". В Украине резко усилилась риторика о том, что Россия будет побеждена в этой войне и что будет не мирный договор, а капитуляция РФ. Рада разрешила теробороне выполнять задачи в районах военных действий.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте и итогах 69-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.