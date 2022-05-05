Число раненных в Краматорске в результате ночного обстрела города российскими войсками увеличилось до 25 человек. Шесть из них нуждаются в медицинской помощи, они в больнице.

Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Вместе с тем, по его словам, ракеты повредили девять жилых домов, школу и многочисленные объекты гражданской инфраструктуры.

Также Кириленко публикует фото и видео последствий обстрела.

Война в Украине продолжается уже 71-й день. "Страна" следит за происходящим 5 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 70-го дня войны. Войска РФ пытались взломать оборону ВСУ на Донбассе. В Мариуполе противник возобновил наступление на "Азовсталь". Британская разведка заявила, что Россия планирует захватить Краматорск и Северодонецк. А секретарь СНБО Данилов сказал, что война будет длительной.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 70-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.