В Луганской области не прекращаются обстрелы. Фото: t.me/luhanskaVTSA

В Луганской области за прошедшие сутки обнаружили тела пятерых погибших в результате вражеских обстрелов. Всего противник атаковал за сутки 24 раза. Он обстреливал в том числе жилые дома. 

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, вчера российские войска осуществили семь мощных артиллерийских обстрелов в Северодонецке, еще такое же количество - в Попаснянской и Горской громадах, четыре - в Лисичанске.

В настоящее время найдены и идентифицированы тела пяти погибших. Двое из низ - мужчины из Новоивановки, попавшие под российский обстрел вечером 3 мая. Утром 4 мая погибли мужчина из Тошковки и женщина из Воеводовки, днем - ​​мужчина из Попасной.

Вместе с тем, Гайдай заявил, что это не окончательные цифры, так как обстрелы не прекращаются.

"В Попасной и Горской громаде дома горят один за другим. Так, только в Горском уничтожено или повреждено не менее восьми домов, три - в Камышевахе, четыре - в Северодонецке, четыре - в Лисичанске и по меньшей мере четыре в Новодружеске", - заявил Гайдай.

Также на окраине Северодонецка загорелась хвойная подстилка.

За сутки российские войска 24 раза обстреляли Луганскую область

За сутки российские войска 24 раза обстреляли Луганскую область

За сутки российские войска 24 раза обстреляли Луганскую область

За сутки российские войска 24 раза обстреляли Луганскую область

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