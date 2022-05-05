В Луганской области за прошедшие сутки обнаружили тела пятерых погибших в результате вражеских обстрелов. Всего противник атаковал за сутки 24 раза. Он обстреливал в том числе жилые дома.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, вчера российские войска осуществили семь мощных артиллерийских обстрелов в Северодонецке, еще такое же количество - в Попаснянской и Горской громадах, четыре - в Лисичанске.

В настоящее время найдены и идентифицированы тела пяти погибших. Двое из низ - мужчины из Новоивановки, попавшие под российский обстрел вечером 3 мая. Утром 4 мая погибли мужчина из Тошковки и женщина из Воеводовки, днем - ​​мужчина из Попасной.

Вместе с тем, Гайдай заявил, что это не окончательные цифры, так как обстрелы не прекращаются.

"В Попасной и Горской громаде дома горят один за другим. Так, только в Горском уничтожено или повреждено не менее восьми домов, три - в Камышевахе, четыре - в Северодонецке, четыре - в Лисичанске и по меньшей мере четыре в Новодружеске", - заявил Гайдай.

Также на окраине Северодонецка загорелась хвойная подстилка.

Война в Украине продолжается уже 71-й день. "Страна" следит за происходящим 5 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 70-го дня войны. Войска РФ пытались взломать оборону ВСУ на Донбассе. В Мариуполе противник возобновил наступление на "Азовсталь". Британская разведка заявила, что Россия планирует захватить Краматорск и Северодонецк. А секретарь СНБО Данилов сказал, что война будет длительной.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 70-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.