Около 100 тысяч тонн зерна вывезли российские оккупанты из Луганской области с начала полномасштабной войны. Этого запаса хватило бы почти на три года. Об этом сообщает Луганская ОВА.

При этом объем вывезенного зерна может быть гораздо больше, поскольку 100 тысяч тонн это лишь то количество, которое удалось подтвердить. Еще 30 тысяч уничтожили в Рубежном, где обстреляли местное хранилище.

По словам главы ОВА Сергея Гайдая, годовая потребность Луганской области в ее пределах до 24 февраля 2022 года составляла 60 тысяч тонн зерна. Вместе с оккупированными в 2014 году территориями - 240 тысяч тонн. При этом Луганская область стала единственным регионом, где не началась посевная кампания.

"Впрочем, более 90 % земли под нужды аграриев было сосредоточено в северной части области, которую враг оккупировал в 2022 году и где еще продолжаются бои. Именно эти территории обеспечивали зерновыми всю область и до 2014 года. Сейчас единственным регионом, где не начата посевная кампания, является наш... Хлеба нет сейчас и пока не предвидится. Россияне оставляют украинцев на оккупированной территории на грани голода", - добавил Гайдай.

Напомним, войска РФ нанесли ракетный удар по складу с зерном в Днепропетровской области, здание разрушено.

Война в Украине продолжается уже 70-й день. "Страна" следит за происходящим 4 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 69-го дня войны. РФ пыталась наступать от Изюма на юг и юго-запад, шли бои вблизи города Лиман Донецкой области, в "Азове" заявили о новом штурме завода "Азовсталь". В Украине резко усилилась риторика о том, что Россия будет побеждена в этой войне и что будет не мирный договор, а капитуляция РФ. Рада разрешила теробороне выполнять задачи в районах военных действий.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте и итогах 69-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.