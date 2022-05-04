Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о введении полного эмбарго на импорт российской нефти в ЕС в течение шести месяцев.

Об этом она заявила, выступая в Европейском парламенте.

Фон дер Ляйен сообщила делегатам, что комиссия рассмотрит вопрос о запрете европейской торговли российской нефтью в среду.

"Итак, сегодня мы предложим запретить всю российскую нефть из Европы. Это будет полный запрет на импорт, морской и трубопроводный, сырой и очищенной. Это будет непросто, потому что некоторые государства-члены сильно зависят от российской нефти; но мы просто обязаны это сделать", - заявила она.

Предлагаемое эмбарго заблокирует импорт российской сырой нефти "в течение шести месяцев", а импорт нефтепродуктов прекратится "до конца года".

Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз раскололся по вопросу энергетических санкций против России.

Вместе с тем, Шольц заявил, что ЕС прекратит импорт российского угля летом, а до конца года откажется от нефти из РФ.

Также сообщалось, что Венгрия и Словакия могут получить 20 месяцев отсрочки по нефтяному эмбарго против России.