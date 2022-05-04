ЕС, обсуждая шестой пакет санкций, рассматривает сценарий, при котором Венгрия и Словакия получат 20 месяцев отсрочки по нефтяному эмбарго против России.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

27 государств-членов блока, которые могут принять меры только единогласно, обсудят предложение в среду и могут принять решение уже на этой неделе, хотя дипломаты заявили, что между столицами сохраняются разногласия по некоторым из предложенных санкций, сообщает издание.

По словам дипломатов, по крайней мере еще два государства-члена, Чехия и Болгария, заявили, что если Венгрии и Словакии будет предоставлено больше времени для прекращения закупок российской нефти, им следует предоставить такую ​​же свободу действий.

Отметим, что в случае введения эмбарго, действовать он начнет предположительно в конце 2022 года.

Ранее мы писали, что Евросоюз до 9 мая объявит о шестом пакете санкций против РФ. В нем может быть нефтяное эмбарго, страны планируют отказаться от поставок нефти в течение 6-8 месяцев.

Также мы писали, что Венгрия и Словакия были несогласны с таким планом, исключить страну из списка на эмбарго также просила Чехия.

Война в Украине продолжается уже 70-й день. "Страна" следит за происходящим 4 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 69-го дня войны. РФ пыталась наступать от Изюма на юг и юго-запад, шли бои вблизи города Лиман Донецкой области, в "Азове" заявили о новом штурме завода "Азовсталь". В Украине резко усилилась риторика о том, что Россия будет побеждена в этой войне и что будет не мирный договор, а капитуляция РФ. Рада разрешила теробороне выполнять задачи в районах военных действий.

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