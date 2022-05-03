В Европе растет число стран, которые не хотят вводить нефтяное эмбарго против России.

Болгария и Чехия попросят у ЕС исключения из эмбарго на российскую нефть, сообщает агентство Франс Пресс.

По данным агентства, процесс отказа от российской нефти и так займет 6-8 месяцев. При этом Венгрии и Словакии предоставят еще несколько месяцев сверх того.

Ранее в Словакии тоже говорили, что хотят исключения из эмбарго, а Венгрия высказывалась против его введения.

Запрет на покупку нефти входит в готовящийся сейчас шестой пакет антироссийских санкций.

Война в Украине продолжается уже 69-й день. "Страна" следит за происходящим 3 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 68-го дня войны. Войска РФ пытались вытеснить ВСУ с рубежа Лиман - Северск. Украинские силы уничтожили у острова Змеиный ударами с "Байрактара" два российских патрульных катера. В Украину продолжили поступать западные крупнокалиберные артиллерийские системы. Активизировались разговоры о нефтяном эмбарго против России.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

О том, грозит ли Украине ядерная война и почему все о ней говорят, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.