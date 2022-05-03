В России готовятся ввести санкции против "недружественных" иностранных компаний, список которых будет утвержден в течение 10 дней.

Соответствующий указ "о применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" подписал президент РФ Владимир Путин.

Согласно указу, с такими компаниями на территории РФ будет запрещено:

совершать сделки;

исполнять перед ними обязательства по совершенным сделкам (в т.ч. по внешнеторговым контрактам);

осуществлять финоперации, выгодоприобретателями по которым являются лица под санкциями;

вывозить за пределы РФ продукцию или сырье, производство или добыча которого осуществляется на территории РФ, при условии, что продукция поставляется в пользу лиц под санкциями.

В перечень "недружественных" для РФ входят страны Евросоюза, а также 12 государств - США, Великобритания, Австралия, Канада, Норвегия, Новая Зеландия, Албания, Исландия, Северная Македония, Лихтенштейн, Черногория и Швейцария.

Ранее Россия ввела персональные санкции против всех членов Палаты представителей Конгресса США, а также запретила Камале Харрис, Марку Цукербергу и еще 27 американцам посещать Россию.

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