Россия ввела персональные санкции против граждан США, запретив им въезд на территорию страны. Теперь посетить Россию не смогут, в частности, вице-президент США Камала Харрис и основатель Facebook Марк Цукерберг.

Об этом сообщает МИД РФ.

В Москве говорят, что под санкции попали "высшие руководители, бизнесмены, эксперты и журналисты, формирующие русофобскую повестку дня, а также супруги ряда высокопоставленных чиновников".

Полный список американцев, которым запрещен въезд в Россию, теперь выглядит так:

Камала Харрис (Kamala Devi Harris) – вице-президент США; Кэтлин Хикс (Kathleen Holland Hicks) – первый заместитель министра обороны; Кристофер Грэйди (Christopher Watson Grady) – заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов; Джон Кирби (John Francis Kirby) – заместитель министра обороны, официальный представитель Министерства обороны; Рональд Кляйн (Ronald Klain) – руководитель Аппарата Белого дома; Эйван Райан (Evan Maureen Ryan) – секретарь президентского кабинета, супруга Государственного секретаря Э.Блинкена; Маргарет Гудлэндер (Margaret Goodlander) – советник министра юстиции, супруга помощника Президента США по национальной безопасности Дж.Салливана; Дуглас Эмхоф (Douglas Craig Emhoff) – супруг вице-президента К. Харрис; Роберт Каган (Robert Kagan) – политолог, супруг старшего заместителя государственного секретаря В.Нуланд; Эдвард Прайс (Edward Price) – официальный представитель государственного департамента; Ричард/Рэйчел Левин (Richard/Rachel Levine) – заместитель министра здравоохранения; Брайан Мойнихан (Brian Thomas Moynihan) – председатель и главный исполнительный директор "Бэнк оф Америка"; Марк Цукерберг (Mark Elliot Zuckerberg) – соучредитель и глава совета директоров компании "Мета" (бывшей "Фейсбук"); Кэти Уорден (Kathy Warden) – президент и главный исполнительный директор компании "Нортроп Груманн корпорэйшн"; Фиби Новакович (Phebe Novakovic) – президент компании "Дженерал дайнемикс"; Майкл Петтерс (Michael Petters) – президент компании "Хантингтон Ингаллс индастриз"; Уильям Браун (William Brown) – президент компании "Эл-3 Харрис текнолоджис"; Вахид Наваби (Wahid Nawabi) – президент компании "Аэровайронмент"; Роджер Кроун (Roger Krone) – президент компании "Лейдос"; Горацио Розански (Horacio Rozanski) – президент компании "Буз Аллен Хэмилтон"; Эйлин Дрейк (Eilee Drake) – президент компании "Аэроджет рокетдайн"; Дэвид Дептуа (David Deptua) – руководитель исследовательского института "Митчелл инститьют оф эйроспейс стадиз"; Райан Рослански (Ryan Roslansky) – главный исполнительный директор социальной сети "Линкедин"; Джордж Стефанопулос (George Robert Stephanopoulos) – ведущий телеканала "Эй-Би-Си"; Мэтью Крониг (Matthew Kroenig) – заместитель директора НПО "Центр по стратегической безопасности Б.Скоукрофта"; Дэвид Игнатиус (David Reynolds Ignatius) – журналист, эксперт "Центра В.Вильсона"; Эдвард Асеведо (Edward Acevedo) – бывший член законодательного собрания штата Илллинойс, эксперт "Центра В.Вильсона"; Кевин Ротрок (Kevin Rothrock) – эксперт "Центра В.Вильсона", главный редактор англоязычной версии медиапортала "Медуза"; Бианна Витальевна Голодрыга (Bianna Vitalievna Golodryga) – старший международный аналитик телеканала "Си-Эн-Эн".

Напомним, что Евросоюз усилит санкции против России в ближайшие дни. Они коснутся энергоресурсов.

А в Москве заявляли, что Европа при введении санкций потеряет больше, чем Россия.

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