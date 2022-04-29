Правительство Норвегии присоединилось к пятому пакету санкций Евросоюза против России. Страна закрывает границу с Россией для грузов и свои порты.

Об этом сообщает норвежское информагенство NRK.

Исключение сделано только для рыбацких судов и портов архипелага Шпицберген.

Для грузовиков из России будет закрыт единственный пункт пропуска на российско-норвежской границе — Стурскуг.

Ранее также Болгария и Эстония запретили российским кораблям заходить в свои порты.

При этом Франция ожидает, что включающий нефть шестой пакет санкций ЕС против РФ будет принят на следующей неделе.

Война в Украине продолжается уже 65-й день. Мы следим за главными новостями 29 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала ситуацию на фронте на 64-й день войны. Генштаб ВСУ сообщил, что противник наращивает темпы наступления, а основные его усилия сосредоточены на Изюмском направлении. В Мариуполе бои шли уже в цехах "Азовстали". Британское издание The Guardian написало, что переломный момент войны в Украине стоит ожидать в мае.

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Подробнее о происходящем на фронте и итогах 64-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.