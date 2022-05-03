Европейский Союз раскололся по вопросу энергетических санкций против России.

Об этом 2 мая пишет ВВС.

Издание приводит слова министра экономики Германии Роберта Хабека о том, что "ЕС по-прежнему не может договориться о прекращении поставок российских нефти и газа".

2 мая высокопоставленные чиновники из стран ЕС обсуждали эмбарго на российскую нефть, но Венгрия ясно дала понять, что блокирует консенсус, сообщает издание об итоге встречи министров энергетики стран Евросоюза.

Министры ЕС встретились, чтобы обсудить, как справиться с ситуацией в условиях сильного давления, как сократить поток доходов, поддерживающих войну президента Владимира Путина в Украине.

"Есть две основные проблемы, с которыми сталкиваются государства-члены: как платить за российскую энергию таким образом, чтобы не нарушать и не подрывать санкции ЕС, а также как находить и развивать альтернативные источники, чтобы отказаться от зависимости от России", - пишет ВВС.

Как писала "Страна", Еврокомиссия считает оплату в рублях за российский газ нарушением режима санкций. В ближайшие дни она представит компаниям Евросоюза подробные разъяснения о возможных действиях.

Также мы сообщали, что Европейская комиссия призвала страны Евросоюза готовить планы действий на случай прекращения поставок газа из РФ.