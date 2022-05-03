Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что шестой пакет санкций против России за ее неоправданную агрессию против Украины расширит список российских банков, которым отключают SWIFT, а также будет включать ограничения в энергетическом секторе.

Об этом сообщает AFP.

Хотя он не стал уточнять, какие это банки, несколько европейских дипломатических источников указали, что в этот список будет включен крупнейший российский банк "Сбербанк", на долю которого приходится 37% рынка.

По его словам, в сфере энергетики ЕС работает над подготовкой предложений по ограничению импорта энергоресурсов из России, особенно это касается нефти.

"Европа отреагировала военной поддержкой Украины, не вступая в войну, потому что мы не хотим, чтобы война распространялась, а поддержала Украину в защите своей страны и наложила экономические санкции на Россию, чтобы она понесла последствия своих действий, ослабив свою экономику", - сказал Боррель.

Напомним, в марте Евросоюз решил отключить от SWIFT семь российских банков.

Также мы писали о том, что Евросоюз до 9 мая объявит о шестом пакете санкций против РФ, в нем может быть нефтяное эмбарго.

Война в Украине продолжается уже 69-й день. "Страна" подробно рассказывала об основных событиях вчерашнего дня.

Также "Страна" подводила итоги 68-го дня войны. Войска РФ пытались вытеснить ВСУ с рубежа Лиман - Северск. Украинские силы уничтожили у острова Змеиный ударами с "Байрактара" два российских патрульных катера. В Украину продолжили поступать западные крупнокалиберные артиллерийские системы. Активизировались разговоры о нефтяном эмбарго против России.

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