Новый пакет санкций ЕС против РФ расширит список отключенных от SWIFT российских банков
Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что шестой пакет санкций против России за ее неоправданную агрессию против Украины расширит список российских банков, которым отключают SWIFT, а также будет включать ограничения в энергетическом секторе.
Об этом сообщает AFP.
Хотя он не стал уточнять, какие это банки, несколько европейских дипломатических источников указали, что в этот список будет включен крупнейший российский банк "Сбербанк", на долю которого приходится 37% рынка.
По его словам, в сфере энергетики ЕС работает над подготовкой предложений по ограничению импорта энергоресурсов из России, особенно это касается нефти.
"Европа отреагировала военной поддержкой Украины, не вступая в войну, потому что мы не хотим, чтобы война распространялась, а поддержала Украину в защите своей страны и наложила экономические санкции на Россию, чтобы она понесла последствия своих действий, ослабив свою экономику", - сказал Боррель.
Напомним, в марте Евросоюз решил отключить от SWIFT семь российских банков.
Также мы писали о том, что Евросоюз до 9 мая объявит о шестом пакете санкций против РФ, в нем может быть нефтяное эмбарго.
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