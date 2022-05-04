Послам стран Евросоюза не удалось достичь соглашения по эмбарго на импорт российской нефти, так как против выступили четыре страны: Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария.

Об этом пишет Reuters в среду, 4 мая.

Переговоры о деталях и механизме нефтяного эмбарго продолжатся, в четверг, 5 мая.

Напомним, Евросоюз раскололся по вопросу энергетических санкций против России. 2 мая высокопоставленные чиновники из стран ЕС обсуждали эмбарго на российскую нефть, но Венгрия ясно дала понять, что блокирует консенсус.

Также сообщалось, что Евросоюз, обсуждая шестой пакет санкций, рассматривает сценарий, при котором Венгрия и Словакия получат 20 месяцев отсрочки по нефтяному эмбарго против России.

Кроме того, мы писали, что Болгария и Чехия просят Евросоюз исключить их из эмбарго на российскую нефть.

Вместе с тем, глава Еврокомиссии объявила о введении эмбарго на импорт российской нефти в ЕС в течение полугода. Однако она заявила, что достичь этого будет непросто из-за стран, которые "сильно зависят от российской нефти".

А в ОПЕК считают, что в мире нет свободных мощностей, чтобы заместить объемы экспортируемой из РФ нефти.