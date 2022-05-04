Россия экспортирует нефть и нефтепродукты в объеме 7 млн баррелей в сутки, и в мире нет свободных мощностей, чтобы заместить эти объемы.

Об этом заявил генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти Мухаммед Баркиндо в ходе встречи технического комитета ОПЕК+.

"Очевидно, что экспорт российских нефти и нефтепродуктов в объеме более 7 млн баррелей в сутки не может взяться откуда-то еще, свободных мощностей просто не существует. Его потенциальную потерю из-за санкций или добровольных ограничений определенно ощутит энергетический рынок", - сказал генсек ОПЕК.

По его словам, конфликт между Россией и Украиной усугубил неопределенности на мировом рынке, связанные с пандемией.

Он считает, что эти геополитические события также ознаменовали дальнейшую экономическую волатильность и повышенные риски как для нефти, так и других важных товаров

"И Россия, и Украина являются ключевыми мировыми экспортерами, в том числе, необходимых сельскохозяйственных товаров", - заявил Баркиндо.

Напомним, что сегодня председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о введении полного эмбарго на импорт российской нефти в ЕС в течение шести месяцев. Предлагаемое эмбарго заблокирует импорт российской сырой нефти в течение полугода, а импорт нефтепродуктов прекратится "до конца года".

Тем временем война в Украине продолжается уже 70-й день. "Страна" следит за происходящим 4 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 69-го дня войны. РФ пыталась наступать от Изюма на юг и юго-запад, шли бои вблизи города Лиман Донецкой области, в "Азове" заявили о новом штурме завода "Азовсталь". В Украине резко усилилась риторика о том, что Россия будет побеждена в этой войне и что будет не мирный договор, а капитуляция РФ. Рада разрешила теробороне выполнять задачи в районах военных действий.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 69-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.