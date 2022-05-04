Индия рассчитывает покупать российскую нефть по заниженной цене - менее $70. При том, что Brent в настоящее время торгуется около 105 долларов за баррель.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Индия, которая импортирует более 85% своей нефти, является одним из немногих оставшихся покупателей российской нефти, которая является ключевым источником дохода для РФ.

Исчезновение европейского спроса оказывает серьезное давление на российскую нефтяную промышленность, поскольку, по прогнозам правительства, добыча может упасть на 17% в этом году.

По данным источников Bloomberg, Индия ищет возможность купить нефть по цене менее 70 долларов за баррель с доставкой, "чтобы компенсировать дополнительные препятствия, такие как обеспечение финансирования закупок в ходе переговоров на высоком уровне между двумя странами".

Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что шестой пакет санкций против России будет представлен уже сегодня.

Тем временем война в Украине продолжается уже 70-й день. "Страна" следит за происходящим 4 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 69-го дня войны. РФ пыталась наступать от Изюма на юг и юго-запад, шли бои вблизи города Лиман Донецкой области, в "Азове" заявили о новом штурме завода "Азовсталь". В Украине резко усилилась риторика о том, что Россия будет побеждена в этой войне и что будет не мирный договор, а капитуляция РФ. Рада разрешила теробороне выполнять задачи в районах военных действий.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 69-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.