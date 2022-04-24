Евросоюз возобновит торговые переговоры с Индией, чтобы ослабить ее связь в Россией - Bloomberg
Евросоюз намерен возобновить приостановленные в 2013 году торговые переговоры с Нью-Дели, чтобы ослабить зависимость Индии от отношений с Россией.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
По данным агентства, ЕС также планирует создать Совет по технологиям, членом которого станет Нью-Дели. Сообщается, что в задачи Совета могут войти общая координация по защите данных пользователей, общее регулирование соцсетей и развитие цифровизации.
Евросоюз и Индия ведут переговоры о заключении всеобъемлющего соглашения о свободной торговле с 2007 года.
В 2013 году диалог был приостановлен из-за разногласий по вопросам прав на объекты интеллектуальной собственности, информационной безопасности в компаниях IT-сектора и доступа ряда товаров, в частности, автомобилей, на общий рынок.
Представители ЕС и Нью-Дели неоднократно заявляли о своём желании возобновить переговоры.
Напомним, Украина призвала Индию повлиять на Россию в вопросе прекращения войны.
Однако в Индии заявили о невмешательстве в войну между Украиной и Россией.