Евросоюз намерен возобновить приостановленные в 2013 году торговые переговоры с Нью-Дели, чтобы ослабить зависимость Индии от отношений с Россией.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, ЕС также планирует создать Совет по технологиям, членом которого станет Нью-Дели. Сообщается, что в задачи Совета могут войти общая координация по защите данных пользователей, общее регулирование соцсетей и развитие цифровизации.

Евросоюз и Индия ведут переговоры о заключении всеобъемлющего соглашения о свободной торговле с 2007 года.

В 2013 году диалог был приостановлен из-за разногласий по вопросам прав на объекты интеллектуальной собственности, информационной безопасности в компаниях IT-сектора и доступа ряда товаров, в частности, автомобилей, на общий рынок.

Представители ЕС и Нью-Дели неоднократно заявляли о своём желании возобновить переговоры.

Напомним, Украина призвала Индию повлиять на Россию в вопросе прекращения войны.

Однако в Индии заявили о невмешательстве в войну между Украиной и Россией.