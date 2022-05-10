Во вторник, 10 мая, пошел уже 76-й день с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Противник подошел к трассе Лисичанск-Бахмут и пытается ее захватить. Это единственная трасса, которая осталась на выезд из подконтрольной Украине части Луганской области.

Военные РФ готовятся к наступлению на Славянск, Лисичанск и Авдеевку. Идут бои за Рубежное. Продолжаются бои за "Азовсталь" в Мариуполе, где остаются украинские военные.

Подробнее об итогах вчерашнего дня и ситуации на фронте читайте в нашем материале.

Ниже хроника событий сегодня - 10 мая. В ней главные новости о ситуации на фронте, сводка Генштаба и главные новости о том, как живет Украина в условиях войны.

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10 мая

10:58 Если Украина не получит статус кандидата на членство в ЕС, это означает, что Европа пытается нас обмануть.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Financial Times.

"Это означает только одно, что Европа пытается нас обмануть. И мы не собираемся это терпеть", - сказал Кулеба.

Тем временем, госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон считает, что было бы обманом обещать Украине быстрое вступление в Евросоюз.

Вчера президент Франции Макрон заявил, что процесс приёма Украины в ЕС может затянуться на годы или даже десятилетия.

Тем временем украинские власти надеются, что статус кандидата в ЕС Украина может получить уже этим летом.

10:53 Экс-глава МВД Арсен Аваков заявил, что хотел бы пристрелить своего бывшего соратника Илью Киву, который сейчас находится в Москве и поддерживает действия Путина в отношении Украины.

10:49 Пишут об обстрелах с утра Бахмута в Донецкой области.

10:46 Оружейная компания Rheinmetall готова поставить первые БМП Marder Украине через три недели.

Об этом руководитель Rheinmetall Армин Паппергер сказал в интервью Süddeutsche Zeitung.

"Например, мы могли бы предоставить в общей сложности 100 Marder в среднесрочной перспективе, первые были бы готовы через три недели", - сказал он.

Rheinmetall начала работать над машинами четыре недели назад, но конкретного заказа до сих пор нет.

"Мы ждем решения федерального правительства. Но сейчас достаточно стран, которые хотят эти транспортные средства, не только Украина", - говорит Паппергер.

10:14 В Изюме из-под завалов пятиэтажки извлекли тела 44 погибших гражданских.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Дом обрушился в начале марта, когда за город шли бои.

Сейчас Изюм находится под контролем России.

10:03 Россия наравне с новейшими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" использует и менее точные старые советские ракеты X-22

Об этом рассказал советник главы ОП Алексей Арестович, комментируя вчерашнюю ракетную атаку на Одессу.

Учитывая, что отклонение у старых ракет выше, будет меньше прицельных попаданий, прогнозирует Арестович.

В связи с этим Арестович призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги и не поддаваться панике.

10:00 Министерство торговли США объявило об отмене на год повышенных тарифов для импорта украинской стали, чтобы поддержать металлургическую отрасль Украины.

Об этом говорится в официальном сообщении на сайте Минторговли США.

"Соединенные Штаты Америки временно прекращают действие 232 таможенных тарифов на украинскую сталь на срок до одного года. Металлургическая промышленность Украины имеет исключительно важное значение для экономической мощи страны, в ней работает каждый 13-й украинец", - говорится в сообщении.

Теперь осталось придумать как украинскую сталь экспортировать в США. В прошлом львиная доля металлургического экспорта отправлялась через порты. Теперь порты заблокированы. Везти же по железной дороге очень дорого.

09:47 МИД Франции анонсирует введение эмбарго на российскую нефть в течение нескольких дней.

Напомним, что до сих пор его ввести не удалось, так как вопрос блокирует Венгрия.

09:45 Сенатор Цеков (из Крыма) заявил "РИА Новости", что думает над возможностью разработки законопроекта, запрещающего упоминать в СМИ имена артистов, уехавших из России.

Цеков отметил, что "это антироссийские люди, их имена надо навсегда забыть".

09:44 В Одессе в результате ракетного острела уничтожен ТЦ "Ривьера".

Об этом пишет нардеп Ярослав Железняк.

09:35 Германия и Катар не могут договориться о ключевых условиях поставок сжиженного газа. Споры ведутся о сроках контактов и возможности переправки поставленного газа в другие страны

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три информированных источника.

По данным источников, Германия, намеревающаяся к 2040 году сократить выбросы углекислого газа на 88 процентов, не желает соглашаться на требования Катара заключать контракты как минимум на 20-летний срок.

Катар, в свою очередь, не согласен с желанием Германии, как и всего Евросоюза, иметь возможность переправлять полученный сжиженный газ в другие страны.

ФРГ ежегодно потребляет около 100 млрд кубометров природного газа. Около 55% газа - из РФ, остальное - Нидерланды, Норвегия и другие страны.

09:34 Президент США Джо Байден считает, что у президента России Владимира Путина «в настоящий момент нет выхода» из конфликта на Украине. На встрече с представителями Демократической партии он сказал, что пытается «понять, что нам с этим делать», передает Reuters.

Президент США назвал Путина «расчетливым» человеком, но считает, что он ошибочно понадеялся на раскол НАТО и Евросоюза из-за войны. Байден сказал, что вместо этого США и многие другие страны встали на сторону Киева.

09:31 С начала войны из-за боевых действий в Украине погибли 226 детей.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

09:29 На прошлой неделе на пару дней война в Украине была вытеснена из числа топ-тем в британских СМИ.

Причина - ситуация в Северной Ирландии. Это часть Великобритании, которую в конце прошлого столетия с большим трудом удалось «умиротворить» после почти 30 лет террора и бойни между сторонникам воссоединения с Ирландией, сторонниками Британии и британской армией.

Сейчас ситуация там также становится напряжённой.

Во-первых, выход Британии из ЕС создал угрозу достигнутым в 1998 году соглашениям, благодаря которым остановили насилие. Часть этих соглашений - фактическое отсутствие границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия. Теперь же с границей все непросто, так как Ирландия осталась в ЕС.

Во-вторых, впервые в истории на выборах в Северной Ирландии победила партия Шин Фейн - сторонники объединения острова.

К чему теперь все идёт, рассказывает журналист «Страны» Александра Харченко.

09:22 Экс-командир "Азова" Максим Жорин заявил, что военные готовят операцию по деблокаде Мариуполя.

"Кроме дипломатического процесса, параллельно все-таки идет процесс по подготовке военной операции по деблокаде города. Она может быть на сегодняшний день несколькоэтапной с предварительно освобожденными другими городами, перегруппировкой", заявил он "24 каналу".

Правда, по его словам, времени на подготовку к этой операции нужно много. "Я не уверен, что это время есть у тех, кто сейчас находится на территории Азовстали", - добавил Жорин.

Отметим, что проработку военного пути деблокады Мариуполя подтверждал и советник главы ОП Михаил Подоляк.

При этом президент Владимир Зеленский заявлял, что на данный момент прорвать блокаду в Мариуполе военным путем невозможно.

09:20 Байден хотел бы посетить Украину, но таких планов пока нет, сообщает Белый дом.

09:13 Обращение мэра Одессы Геннадия Труханова по поводу вчерашних обстрелов города.

09:10 Потери России по версии Генштаба ВСУ. Сводка на 10 мая.

09:08 Сегодня в Харькове начнут бесплатно раздавать продуктовые наборы от властей.

Пункты раздачи будут работать с 9 до 16 часов. Адреса - на карте.

09:05 Министр цифровой трансформации Михаил Федоров прокомментировал сбой в работе российского видеохостинга Rutube, который произошел 9 мая из-за DDoS-атаки. Его глава Минцифры назвал "специальной операцией по улучшению IT-инфраструктуры".

После этого сервис обратился к Федорову на украинском языке.

"Эта атака стала еще одним поводом (напоминаем, что 9 Мая в России – день памяти, единства и гордости) сплотиться и поддерживать своих. Ведь даже те, кто скептически относился к нам, теперь поддерживают нас и желают нам поскорее починить платформу", - сообщили представители сервиса в его официальном Telegram-канале.

Федоров в ответ пообещал работать дальше, пока на украинском языке не заговорит Кремль.

"Неработающий вторые сутки Rutube заговорил по-украински. Будем работать дальше, пока Кремль не заговорит", - написал он.

08:55 В Полтавской области с 10 по 13 мая будут звучать орудийные залпы и взрывы.

Губернатор Дмитрий Лунин заранее предупредил, что это учения.

08:38 Недооценка Россией сопротивления Украины и ее планирование по "наилучшему сценарию" привели к очевидным оперативным ошибкам, не позволив президенту РФ Путину объявить о значительном военном успехе в Украине на параде в честь Дня Победы 9 мая, сообщает разведка Британии.

По данным разведки, весьма вероятно, что план вторжения РФ был основан на ошибочном предположении, что она встретит ограниченное сопротивление и сможет быстро окружить и обойти населенные пункты.

Это предположение побудило силы РФ попытаться провести начальную фазу операции способом, предназначенным для достижения быстрой победы с минимальными затратами, считает разведка.

Этот просчет привел к непомерным потерям и последующему ослаблению оперативной концентрации России.

08:25 Спасатели публикуют новые фото с ночных пожаров после "прилетов" по Одессе.

ГосЧС уточняет, что вчера вечером ракеты попали по торговому центру в селе Фонтанка и по трем складам в Суворовском районе Одессы.

08:13 Сравнение военных карт за 8 и 9 мая по данным Института изучения войны (США).

1. Между Лиманом и Северодонецком Россия расширила зону контроля в треугольнике Ямполь-Кременная-Белогоровка.

Белогоровка выходит к трассе Лисичанск-Бахмут - единственной дороге, которая позволяет уехать из Луганской области и снабжать группировку ВСУ в Северодонецкой агломерации.

2. На спутниковом снимке видны пожары к западу от Северодонецка в районе Белогоровки, Приволья и Новодружеска.

Это следствие того, что россияне планируют окружить Северодонецк и Рубежное с запада и продолжить продвигаться к границе Донецкой области.

3. Подтверждено, что россияне придвинулись ближе к "Азовстали" к северу от завода.

08:07 Еще фотографии торгового центра в Одессе, куда вчера вечером попала российская ракета.

08:06 Еще к утренней сводке. Генштаб не исключил диверсий на объектах химической промышленности Украины "с последующим обвинением в этом подразделений ВСУ".

08:05 Каждый день морской блокады стоит Украине 170 миллионов долларов, пишет Al Jazeera со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля.

08:04 В Канаду прибыл первый оплаченный правительством самолет с беженцами из Украины. Их вывезли из Польши на остров Ньюфаундленд.

Это первый рейс воздушного моста, который открыла Канада для украинцев. На самолете прибыли 165 человек, среди них 55 детей.

Программу для приема украинцев, бегущих от войны, Канада приняла еще в середине апреля. По ней в страну переехали уже 19 тысяч человек.

Суть программы - в отмене виз и получении без них права проживать и работать в стране.

08:03 Польша подключит свои порты для ускорения поставок топлива в Украину, пишет местное издание Wrpost.

Горючее будут поставлять в Украину через порты Гданьска и Свиноуйсьце. А далее отправлять поездами, для чего будет синхронизирован график польских и украинских составов.

Сейчас через Польшу в Украину проходит порядка 60 тысяч тонн топлива в месяц. Цель - выйти на 200 тысяч тонн, сообщила газете министр экономики Украины Юлия Свириденко.

08:02 Утренняя военная сводка от Минобороны Украины. Основные моменты:

1. Противник обстрелял Сумскую область -под удар попали приграничные Большая Писаревка, Белополье, Краснополье и Юнаковка.

2. Продолжаются бои за населенные пункты Воеводовка, Тошковка и Нижнее Северодонецкого района, а также за Каменку Ясиноватского района (находится в 9 км к северу от Авдеевки).

08:01 Конгресс может выделить требуемые Байденом деньги на военную помощь Украине уже сегодня.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники в Демократической партии США.

Сумма помощи выросла с 33 до 39,8 миллиардов долларов, и Конгресс намерен "быстро" ее утвердить. Далее вопрос готовы оперативно рассматривать в Сенате.

08:00 Фото последствий вчерашнего ракетного удара по Одессе, где попали в торговый центр и склад.