Телеграм-канал "Политика Страны" делает подробный анализ речи президента РФ Владимира Путина, с которой он выступил в Москве на параде 9 мая.

Никаких сенсаций и заявлений об объявлении войны Украине или в целом Западу, а также начала мобилизации, о чем было много прогнозов до того, не прозвучало.

Общий настрой, который транслирует россиянам Путин, остаётся прежним: "спецоперация" идёт по плану, поставленные цели будут достигнуты. Причём в качестве целей все в большей степени упоминается Донбасс и все в меньшей степени - остальная Украина.

Следовательно - никакого объявления "тотальной войны", мобилизации или, тем более, термоядерных ударов нет и, в ближайшее время, не будет.

Судя по всему, Москва по-прежнему придерживается прежнего плана, сформулированного после отхода от Киева и начала "второй фазы спецоперации": основная цель - Донбасс (выход на границы областей или хотя бы захват большей их части). По другим направлениям - удержание позиций. С перспективой перехода в наступление на юге Украины до Приднестровья, если будет необходимое для этого соотношение сил. А далее - закрепиться на занятых рубежах и вести войну на истощение Украины, нанося удары по инфраструктуре страны, дезорганизуя экономику и тыл. Принуждая Киев принять российские условия мира.

Для выполнения этого плана Путину мобилизация и другие резкие шаги не нужны. Можно восполнять потери и пополнять подразделения при помощи найма новых контрактников в самой РФ (что уже и происходит).

Ситуация может измениться, если выполнение плана станет очевидным образом невозможно в силу:

1. Тяжёлых военных поражений России на фронте, которые поставят армию РФ на грань разгрома и сделают невозможным удержание уже занятых позиций.

2. Прямого вмешательства в войну отдельных стран НАТО.

В таком случае, подходы наверняка поменяются.

Ну а пока концепция прежняя - "все идёт по плану".

Ранее мы также подробно писали, как в подконтрольных РФ городах прошло 9 мая.

Тем временем война в Украине продолжается уже 75-й день. "Страна" следит за происходящим 9 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 74-го дня войны. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что украинские войска отошли от Попасной. Кроме того, одной из главных "горячих точек" стал остров Змеиный. Украинские военные, которые остаются на "Азовстали" в Мариуполе, дали пресс-конференцию из подземелий завода. На ней замкомандира полка "Азов" раскритиковал неких политиков (не называя имен), которые советовали "азовцам" заниматься "своим делом".

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 74-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.