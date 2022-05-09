Воздушную часть парада сегодня отменили не только в Москве, но и в других городах России. Например, не состоялся авиапарад в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре. В Петербурге воздушную часть парада также отменили.

Официальная причина - погодные условия.

В то же время, накануне 9 мая, в российских телеграм-каналах, связанных с силовиками, обсуждалось угроза, что самолёты смогут сбить "диверсанты" из переносных зенитно-ракетных комплексов.

Ранее российский президент Владимир Путин выступил на параде по случаю 9 мая. "Страна" писала, что сказал Путин в своей речи.

Тем временем в Украине уже 75-й день продолжается война. "Страна" следит за происходящим 9 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 74-го дня войны. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что украинские войска отошли от Попасной. Кроме того, одной из главных "горячих точек" стал остров Змеиный. Украинские военные, которые остаются на "Азовстали" в Мариуполе, дали пресс-конференцию из подземелий завода. На ней замкомандира полка "Азов" раскритиковал неких политиков (не называя имен), которые советовали "азовцам" заниматься "своим делом".

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 74-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.