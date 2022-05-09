В Москве отменили воздушную часть парада на 9 мая. Как объяснил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, такое решение было принято из-за погоды.

Таким образом, самолет "судного дня" Ил-80, предназначенный для перевозки высшего руководства РФ в случае ядерной войны, над Москвой не пролетит.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что 9 мая в Мариуполе Россия хочет провести "парад пленных". Подоляк назвал это "демонстративной насмешкой со стороны России над Женевской конвенцией". Тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию, что в Мариуполе на 9 мая состоится "парад военнопленных".

Кроме того, мы писали, что в последние дни активизировались разговоры о том, что 9 мая Владимир Путин объявит о каких-то стратегических решениях по Украине. Слухи ходят самые разные. Говорят, что Москва начнет мобилизацию и объявит Украине войну. Или объявит о "референдуме" по присоединению "ЛДНР". "Страна" разобралась, что стоит за этими слухами.

Напомним, война в Украине продолжается уже 75-й день. "Страна" следит за происходящим 9 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 74-го дня войны. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что украинские войска отошли от Попасной. Кроме того, одной из главных "горячих точек" стал остров Змеиный. Украинские военные, которые остаются на "Азовстали" в Мариуполе, дали пресс-конференцию из подземелий завода. На ней замкомандира полка "Азов" раскритиковал неких политиков (не называя имен), которые советовали "азовцам" заниматься "своим делом".

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 74-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.