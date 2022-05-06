Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию украинской разведки, что в Мариуполе на 9 мая состоится "парад военнопленных". Также он отрицает приказ о штурме "Азовстали".

Его слова приводят российские СМИ.

Он неоднозначно ответил, что информацию о параде в Мариуполе распространяют представители украинской власти, а широкое празднование Дня Победы в Мариуполе сейчас невозможно.

"Кремлю неизвестно о направлении в город какой-либо официальной делегации", - сказал Песков.

Также спикер заявил, что Путин не отдавал дополнительных приказов касательно "Азовстали".

Затронул Песков и другие темы. В частности, он повторил слова главы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, что Польша может угрожать территориальной целостности Украины.

"То, что из Польши идет весьма и весьма враждебная риторика в последние месяцы, - она традиционно не была дружественной, но в последние месяцы она стала враждебной, - и то, что для территориальной целостности Украины из Польши может исходить угроза - это тоже очевидные факты", - сказал он.

Еще Песков сообщил, что Путин и Лукашенко вновь проведут двустороннюю встречу во время саммита ОДКБ, который состоится в мае.

И не стал комментировать информацию о том, что президент РФ, как об этом сообщила израильская сторона, якобы извинился перед премьером Израиля Беннетом за слова Лаврова о евреях.

Ранее президент Зеленский говорил, что заявления российских политиков о возможном польском вторжении направлены на разобщение европейских стран. В Польши намерения захватить западно-украинские области также назвали фейком.

Также напомним, советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что Россия 9 мая планирует провести в Мариуполе "парад пленных".

Война в Украине продолжается уже 72-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 71-го дня войны. Главком Валерий Залужный сообщил, что украинские силы перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях. В Мариуполе продолжались бои на "Азовстали". Также усилились бои в Николаевской области.

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Подробнее о том, какая ситуация складывается вокруг переговоров Украины с РФ, и происходящем на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.