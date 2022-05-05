Между Украиной и Польшей в будущем границы не будет. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на выступлении перед народом в ходе празднования Дня независимости польской диаспоры и поляков зарубежья.

"На десятилетия, а может быть, дай Бог, на столетия братское для Польши государство, и как, надеюсь, пророчески сказал Владимир Зеленский, между нашими странами - Польшей и Украиной - не будет больше границы. Этой границы не будет! Чтобы мы жили вместе на этой земле, строя и отстраивая совместно свое общее счастье и общую силу, которая позволит отражать любую опасность или любую возможную угрозу", - сказал Дуда.

Что понимается под выражением "границы больше не будет" Дуда не пояснил. Возможно, он имел в виду то, что Украина в ближайшее время может стать кандидатом на вступление в Евросоюз, где нет границ между странами.

Отметим, что Зеленский ранее говорил о том, что "границы между Польшей и Украиной" уже фактически не существует, имея в виду, что через неё идёт очень большой поток поставок помощи Украине.

Ранее мы писали, что Польша прислала в Украину 232 танка Т-72, реактивные системы залпового огня, беспилотные летательные аппараты и самоходные гаубицы. С такими большими поставками Варшава занимает второе место после Вашингтона по военным поставкам Киеву.

Также "Страна" рассказывала, что с недавнего времени все граждане Украины, которые из-за войны вынужденно покинули нашу страну и прибыли в Польшу после 24 февраля, имеют право на бесплатную медицинскую помощь наравне с польскими гражданами страны.