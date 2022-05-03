Все граждане Украины, которые из-за войны вынужденно покинули нашу страну и прибыли в Польшу после 24 февраля, имеют право на бесплатную медицинскую помощь наравне с польскими гражданами страны.

Об этом сообщает Минздрав, публикуя информацию о том, как украинские граждане могут получить медпомощь в Польше.

Напомним, в Польше массово появляются "трудовые схемы" для наших беженцев. "Страна" разбиралась, в чем их суть.

Война в Украине продолжается уже 69-й день. "Страна" следит за происходящим 3 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 68-го дня войны. Войска РФ пытались вытеснить ВСУ с рубежа Лиман - Северск. Украинские силы уничтожили у острова Змеиный ударами с "Байрактара" два российских патрульных катера. В Украину продолжили поступать западные крупнокалиберные артиллерийские системы. Активизировались разговоры о нефтяном эмбарго против России.

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О том, грозит ли Украине ядерная война и почему все о ней говорят, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.