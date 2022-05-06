Британская разведка сообщает, что российские силы продолжают наземный штурм "Азовстали" уже второй день - несмотря на заявления России о том, что они будут стремиться только заблокировать его.

Сводка разведки опубликована в Twitter Минобороны Великобритании.

"Возобновление усилий России по захвату "Азовстали" и завершению захвата Мариуполя, вероятно, связано с предстоящим празднованием Дня Победы 9 мая и желанием Путина добиться символического успеха в Украине", - сообщает разведка Британии.

По ее данным, штурм завода стоит России немалых потерь и сковывает часть ее сил на юге Украины.

Напомним, вчера замкомандира "Азова" призвал Зеленского и мировых лидеров помочь эвакуировать раненых и погибших с "Азовстали".

Война в Украине продолжается уже 72-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 71-го дня войны. Главком Валерий Залужный сообщил, что украинские силы перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях. В Мариуполе продолжались бои на "Азовстали". Также усилились бои в Николаевской области.

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Подробнее о том, какая ситуация складывается вокруг переговоров Украины с РФ, и происходящем на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.