Генсек ООН Антониу Гутерриш сообщил, что при поддержке Красного Креста с "Азовстали" в Мариуполе и из прилегающих районов удалось эвакуировать около 500 мирных жителей.

Об этом он написал в Twitter.

"В рамках совместной операции ООН и Красного Креста 2 колонны успешно эвакуировали около 500 человек с завода "Азовсталь" в Мариуполе и из прилегающих районов. Я надеюсь, что продолжение координации с Москвой и Киевом приведет к увеличению числа гуманитарных пауз для обеспечения безопасного прохода гражданских лиц", - написал он.

Также Гуттериш в Совбезе ООН заявил, что на территории завода "Азовсталь" приступили к третьему этапу эвакуации гражданских лиц. Других деталей операции он не привел.

Напомним, вчера замкомандира "Азова" призвал Зеленского и мировых лидеров помочь эвакуировать раненых и погибших с "Азовстали".

Война в Украине продолжается уже 72-й день. "Страна" подробно рассказывала о происходящем вчера, 5 мая.

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