Утром в пятницу, 6 мая, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку с фронта. Сообщается, что противник вел активные наступательные действия в Попасной, а также наступал на Лиман и Северск.

Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба.

По информации Генштаба ВСУ, противник продолжает обстрелы из реактивной и ствольной артиллерии жилых кварталов и пригорода Харькова. РФ продолжает наращивать системы противовоздушной обороны, материально-технического обеспечения и огневого поражения.

Противник проводит перегруппировку и восстановление боеспособности своих подразделений в этом направлении. По данным ВСУ, на базе Купянской городской больницы в обустроенном оккупантами госпитале находится до 300 раненых.

Также сообщается, что в целях уточнения позиций наших войск и направления дальнейшего продвижения враг осуществляет воздушную разведку на Слобожанском направлении.

Генштаб ВСУ сообщает, что продолжается российский штурм "Азовстали".

По всей линии столкновения на Донбассе противник ведет контрбатарейный огонь (то есть пытается уничтожить украинскую артиллерию).

Также Генштаб сообщает, что в приграничных с Украиной районах Курской, Брянской и Белгородской областей признаков наступления на север Украины нет.

На Южнобугском направлении противник активных боевых действий не проводил, удерживал занятые рубежи, усиливал системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Обстреливал позиции наших войск. Отмечено ведение противником воздушной разведки в районах населенных пунктов Александровка, Сергеевка, Владимировка.

По информации Генштаба ВСУ, за предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск были поражены 15 воздушных целей: 14 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан" и один самолет.

"На территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины за минувшие сутки отбиты одиннадцать атак врага, уничтожены восемь танков, одиннадцать единиц боевой бронированной техники и пять единиц автомобильной техники противника", - сообщает Генштаб.

Война в Украине продолжается уже 72-й день. "Страна" подробно рассказывала о происходящем вчера, 5 мая.

Также "Страна" подводила итоги 71-го дня войны. Главком Валерий Залужный сообщил, что украинские силы перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях. В Мариуполе продолжались бои на "Азовстали". Также усилились бои в Николаевской области.

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Подробнее о том, какая ситуация складывается вокруг переговоров Украины с РФ, и происходящем на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.