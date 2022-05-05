Генштаб Вооруженных сил Украины опубликовал данные по общим боевым потерям противника с начала его нападения на Украину - в период с 24 февраля по 5 мая.

Ориентировочно потери противника составляют:

личный состав - около 24 700 человек (+200 за сутки),

танки - 1 092 (+15) единиц,

боевые бронированные машины - 2651 (+41) единица,

артиллерийские системы - 499 (+8) единиц,

РСЗО - 169 (+6) единиц,

средства ПВО - 83 единиц (+2),

самолеты - 196 (+2) единицы,

вертолеты - 155 (+0) единиц,

автомобильная техника - 1907 (+40) единиц,

корабли/катера - 10 (+0) единиц,

БПЛА - 312 (+9) единиц,

специальная техника 38 (+0) единиц,

крылатые ракеты 89 (+2) единиц.

Война в Украине продолжается уже 71-й день. "Страна" следит за происходящим 5 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 70-го дня войны. Войска РФ пытались взломать оборону ВСУ на Донбассе. В Мариуполе противник возобновил наступление на "Азовсталь". Британская разведка заявила, что Россия планирует захватить Краматорск и Северодонецк. А секретарь СНБО Данилов сказал, что война будет длительной.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 70-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.