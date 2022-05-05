Украинская артиллерия уничтожает танки оккупантов. Скриншот видео

Генштаб Вооруженных сил Украины опубликовал данные по общим боевым потерям противника с начала его нападения на Украину - в период с 24 февраля по 5 мая.

Ориентировочно потери противника составляют: 

  • личный состав - около 24 700 человек (+200 за сутки),
  • танки - 1 092 (+15) единиц,
  • боевые бронированные машины - 2651 (+41) единица,
  • артиллерийские системы - 499 (+8) единиц,
  • РСЗО - 169 (+6) единиц,
  • средства ПВО - 83 единиц (+2),
  • самолеты - 196 (+2) единицы,
  • вертолеты - 155 (+0) единиц,
  • автомобильная техника - 1907 (+40) единиц,
  • корабли/катера - 10 (+0) единиц,
  • БПЛА - 312 (+9) единиц,
  • специальная техника 38 (+0) единиц,
  • крылатые ракеты 89 (+2) единиц.

Война в Украине продолжается уже 71-й день. "Страна" следит за происходящим 5 мая в обновляемом материале

Также "Страна" подводила итоги 70-го дня войны. Войска РФ пытались взломать оборону ВСУ на Донбассе. В Мариуполе противник возобновил наступление на "Азовсталь". Британская разведка заявила, что Россия планирует захватить Краматорск и Северодонецк. А секретарь СНБО Данилов сказал, что война будет длительной. 

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 70-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева. 

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