"Глава ДНР" Денис Пушилин и заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак вручили первые медали "За освобождение Мариуполя", хотя в городе еще идут бои за "Азовсталь". Награждение прошло 3 мая.

Об этом сообщают донецкие сайты.

Всего медаль получили 100 человек.

Медаль "За освобождение Мариуполя" была учреждена в "ДНР" 26 апреля. Ею могут награждать как представитель "ДНР", так и российских военных.

Война в Украине продолжается уже 71-й день. "Страна" следит за происходящим 5 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 70-го дня войны. Войска РФ пытались взломать оборону ВСУ на Донбассе. В Мариуполе противник возобновил наступление на "Азовсталь". Британская разведка заявила, что Россия планирует захватить Краматорск и Северодонецк. А секретарь СНБО Данилов сказал, что война будет длительной.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 70-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.