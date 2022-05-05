Мариуполь практически полностью подконтролен "ДНР" и российским войскам. Единственный оплот украинских сил — "Азовсталь", где продолжаются бои.

Завод со всех сторон блокирован и периодически подвергается обстрелам. А за его периметром начинается уже другая жизнь - под властью "ДНР" и России.

В городе сейчас проблемы абсолютно со всем - жильем, водой, продуктами.

Как с этим справляются сто тысяч жителей, которые, по данным Украины, остались в Мариуполе - разбиралась "Страна".

Кто и как управляет Мариуполем

Фактическое управление взяла на себя "ДНР", от которой "мэром" назначен Константин Иващенко. Ранее он занимал пост гендиректора "Азовстали". После того, как Пушилин назначил Иващенко, в Украине против него открыли уголовное дело за госизмену.

"ДНР" начала формировать кадровый резерв для Мариуполя еще накануне российского "вторжения". По информации "Страны", в Донецке еще в январе полицейских агитировали на работу в городе, который через два месяца захватили российские войска. Требовались участковые, начальники отделов и кураторы направлений.

Но, судя по всему, такая работа проводилась и по другим ведомствам. По крайней мере, это следует из слов "мэра" Иващенко.

Он рассказал, с начала войны для работы в Мариуполе были наняты тысячи людей, которые должны заниматься коммунальными службами и ремонтами. То есть их начали вербовать еще до окружения города. Еще около 20 тысяч планируется набрать в ближайшие месяцы.

В основном нанимают рабочую силу, которая разгребает завалы. Мирным же гражданам, которые пытаются привести в порядок дом или двор, за это как правило ничего не платят и считают волонтерством.

Активно трудоустраивают, как уже говорилось, полицейских, а также учителей и врачей.

Мужчины, и в особенности силовики, предварительно проходят фильтрацию — проверку на предмет сотрудничества с украинской властью и лояльностью к ней. В нее входят осмотр и допрос, проверка паспортных данных, отпечатков пальцев.

Все это осуществляется во вновь открывшемся РОВД под "днровским" флагом. Таким же образом проверяют тех мужчин, которые намерены выехать из города.

Перемещение по городу и фильтрация

Свободной дороги из Мариуполя нет. Выехать и въехать можно только после прохождения нескольких блокпостов. Наиболее реальный способ покинуть город — на эвакуационных автобусах, российских или с недавнего времени украинских.

Украинские автобусы начали пускать в Мариуполь после поездки генсека ООН в Москву, где Путин дал на это согласие.

В первое время, когда за город еще шли уличные бои, фильтрация была поверхностной - либо проверяли документы, либо "подозрительных" мужчин прямо на КПП заставляли раздеваться до пояса и осматривали на предмет татуировок и следов следы от бронежилета и автомата.

Сейчас все это также происходит, но уже за закрытой дверью. В том числе за пределами Мариуполя. Например, в приморском селе Безыменном, где находится временный пункт поселения для эвакуирующихся в сторону "ДНР".

Украинская мэрия Мариуполя, которая покинула город, сообщает, что в Безыменном расположен фильтрационный лагерь, где людей держат неделями как в тюрьме либо принуждают в различным работам (вроде расчистки завалов). Российская же сторона уверяет, что это перевалочный пункт, где люди могут отдохнуть, получить медицинскую помощь, восстановить документы и решить, куда ехать дальше.

Впрочем, россияне и сами подтверждают, что в Безыменном проводится и проверка беженцев. О том, что одна из целей - "обнаружить беглых азовцев, которые очень опасны", написал в своем телеграм-канале российский военкор Александр Сладков.

Выглядит это место, судя по роликам, которые снимают его жители, крайне неблагоустроенным. Там много больных и практически нет нормальных бытовых условий.

Но вернемся к Мариуполю. Перемещаться по городу можно, но делать это довольно сложно.

Общественный транспорт не ходит. Те, у кого сохранились целыми автомобили, могут ездить - но только если есть деньги на бензин. Топливо продается на одной заправке в городе, открытой 22 апреля. Бесплатно заправиться нельзя, гуманитарка на бензин не распространяется.

Поэтому основной способ передвижения - пешком или на велосипеде. Но нужно успеть до 18:00 - потом начинается комендантский час.

Еще одна проблема с передвижением - мины и неразорвавшиеся снаряды, которых в городе очень много. Разминирование, по данным "ДНР", идет.

Тем не менее, судя по видео, люди на улицах есть. Вот ролик с проспекта Строителей, снятый 1 мая.

Важным фактором жизни мариупольцев стал документ о "фильтрации", который выдают в "ДНР", а также о справках о ней.

Ее можно получить только за пределами Мариуполя, в окрестностях города - в Мирном, Волонтеровке, Виноградном и Безыменном. Также проходят фильтрацию в Старобешево, Ялте и Мангуше.

Туда можно уехать автобусом, чтобы пройти процедуру "фильтрации" в местной "полиции". Назад без справки в город уже не впустят, сообщает Андрющенко (он говорит, что и для передвижении по городу также нужно иметь при себе справку, так как проверить документы могут в любой момент).

Также вряд ли впустят без прописки в Мариуполе или наличия там родственников первой линии, что нужно будет подтвердить документально.

Мужчинам же проблематично въехать даже при наличии всех оснований, говорит советник мэра.

Что касается выезда из города, то есть прямо противоположные отзывы у людей, которые это делали в последнее время. Часть из них говорит, что мужчин в обязательном порядке отправляют на "фильтрацию". Другие же говорят, что выпускают через блок-посты свободно (например, об этом рассказал "Стране" семья, которая выехала в Донецк).

Не исключено, что зависит все от конкретного блок-поста. Либо редеем пропуска могут время от времени смягчать или ужесточать.

Школы, больницы, морги

Детей учат пока только в одной школе - №53, на северо-западной окраине города.

Ее показательно открыли 20 апреля власти "ДНР", на мероприятие приехал Пушилин. Также в школе было много детей, которых, как утверждала украинская власть, свезли "для фотосессии".

Учат, судя по сюжетам в СМИ "ДНР" на русском языке и по завезенным российским учебникам.

Некоторые другие уцелевшие учебные заведения временно "изменили профиль". Например, в помещении школы №9 начали регистрацию частного жилья. Как утверждается - для определения размера компенсации за жилье и его инвентаризации.

В городе работают две больницы: в 17-м микрорайоне — интенсивной терапии, и больница скорой помощи в поселке Новоселовка. Там в том числе рожают детей, на которых выдают уже "республиканские" свидетельства о рождении.

По словам "мэра" Иващенко, морги пока не функционируют, тела погибших хранятся холодильниках.

"Работают бригады судмедэкспертов совместно с прокуратурой. Эти мероприятия проходят в рамках законодательства "республики": с описанием тел и захоронением. Генетическая экспертиза в случаях, когда это понадобится, будет — неизвестных много", — заявил он российским СМИ.

Впрочем, местные жители рассказывают волонтерам, что стихийных захоронений на улицах еще много - как и мертвых тел под завалами домов.

Советник украинского мэра Мариуполя Петр Андрющенко утверждает, что российские грузовики, которые привозят в город гуманитарку, на обратном пути загружаются телами погибших и якобы везут их в крематорий в Харцызске. Но он сам потом написал, что эту информацию надо уточнять.

Все живут на гуманитарке

Единственный реальный вариант получать продовольствие и другие жизненно необходимые товары — взять у МЧС РФ, которое привозят гуманитарку. Ни украинскую, ни иностранную помощь оккупанты не пропускают.

Как рассказали жительницы Мариуполя выше на видео - гуманитарку им привезли россияне, но "на месяц ее не хватит". Впрочем, в город постоянно ездят и другие волонтеры.

Основной пункт выдачи продовольствия курирует "Единая Россия". Ее штаб расположен в здании бывшего гипермаркета "Метро". Товары собраны в том числе жителями РФ, которые принесли их в волонтерские центры разных российских городов.

Эта точка — одна из немногих в городе, где есть электроэнергия (есть она также в "полиции", бывшей мэрии и больницах). Местные могут там зарядить свою технику, поесть горячую пищу и получить медицинский осмотр в порядке живой очереди. Очереди там огромные (также услуги по подзарядке гаджетов предлагаются на стихийных уличных рынках - по цене 20 гривен за час).

В результате бывший "Метро" по факту стал главной точкой притяжения в Мариуполе. Если раньше продовольственные наборы раздавали в разных частях города, то сейчас всех просят идти сюда. Местные жители называют это "сходить в штаб".

Минусом этого формата стало то, что мариупольцы теперь вынуждены стоять в огромных очередях, нередко на это уходит целый день.

Дончанка Евгения Мартынова побывала в городе и подготовила небольшой репортаж о сложностях получения гуманитарки. Ее она назвала "площадкой для обогащения".

"Мариуполь. Постоянный звук, на фоне которого проходит весь день - это звук колёсиков от кравчучек и металлических тележек из супермаркетов.

Последние есть у везунчиков, в них можно загрузить десятки коробок гуманитарки. За ней выстраиваются огромные очереди с утра, и одна семья, как я понимаю, рассредоточивается по нескольким.

Некоторые приезжают в район "Метро" машинами: бензин на заправке рядом есть.

— Умоляю, дайте мне на пять минут тележку, мы не дотащим все до машины, я заплачу вам! Мы не мошенники! — десять минут уламывает ухоженная, хорошо одетая женщина свою обгоревшую докрасна ровесницу в линялом тряпье. Та держит оборону и сдается нескоро, и с условием, что лично проконтролирует свою тачку.

Чтобы высидеть очереди, многие приходят со своими складными стульями.

Очевидно, что отнюдь не для всех гуманитарка - способ выжить, а вызывает в людях уже определенный азарт. А площадь у "Метро" - площадка для общения.

Ну, а чем заниматься в городе без света, газа и воды?"

С водой в городе особые проблемы. Когда будет восстановлено водоснабжение - никто не знает.

Сфера услуг, мобильная связь, валюта

На днях в городе открылся первый супермаркет. На полках преимущественно консервация и напитки — ассортимент гуманитарной помощи, только за деньги. Говорят, что расчет доступен в том числе банковской картой.

У бывшего супермаркета "Метро", где раздают гуманитарку, сформировался стихийный рынок, где торгуют всем подряд со своих машин или прямо с земли.

Стихийная торговля идет и на улицах города, где просто ходят люди.

По словам "мэра" Иващенко, дважды в неделю приезжают выездные аптечные киоски, где можно приобрести лекарства.

Открыла двери парикмахерская. Правда, дверей в ней нет — стрижки делают прямо на улице.

Российские журналисты, которые говорят репортажи с места событий, не называют стоимость товаров и услуг. Узнать, насколько они доступны для мариупольцев, пока не представляется возможным.

Со стороны Володарского разворачивается базовая станция мобильного оператора "ДНР" "Феникс". Местных жителей снабдили сим-картами связи "ДНР", впрочем, ее там пока что практически нет.

В Мариуполе, сообщают местные жители, сейчас ходят и гривны, и рубли. Люди, которых "ДНР" нанимает на работу, начали получать зарплату в российской валюте наличными.

Проходит ли восстановление Мариуполя

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Мариуполе разрушено 95% зданий.

По оценкам "мэра" Иващенко, пострадало 60—70% жилого фонда, из которого 10% не подлежит восстановлению. Эти здания, сообщают в "ДНР", будут сносить и строить заново.

По разным сведениям, в Мариуполе продолжает находиться от 100 тысяч (данные Киева) до 300 тысяч человек (цифра "ДНР"). До войны в городе проживало 470 тысяч граждан.

Поскольку большинство людей продолжают жить в бомбоубежищах (там налажен хоть какой-то быт), вопрос жилья для них - первостепенный. Чтобы его решить, новые "власти" объявили о создании "зоны безопасного компактного расселения".

Проще говоря, людей начнут селить в уцелевших домах по несколько семей сразу. Преимущественно речь идет о частном секторе, который меньше пострадал от боевых действий, чем многоквартирные дома.

Что будет потом - неизвестно. Восстановление жилого фонда Мариуполя займет очевидно годы. Местные жители, которые ходили в штаб "Единой России" и узнавали о судьбе своих домов, говорят, что отстройка города начнется уже после установления мира.

По данным Андрющенко, в "ДНР" обещают полное восстановление электричества в лучшем случае средина лета, водоснабжение — не раньше осени.

С экономическими объектами Мариуполя определенности не больше.

"Азовсталь" ремонтировать и запускать не намерены, о чем заявил "мэр" Иващенко. Зато он обещает восстановить работу "Азовмаша", меткомбинат имени Илиьча. Кроме того, судя по всему, россияне намерены запустить морской порт.

По данным источников "Страны" среди сотрудников мариупольского порта, "ДНР" и россияне поставили задачу возобновить его работу и приём грузов до конца мая. Также, по их словам, уже назначен новый директор порта, который до того возглавлял один из портов в Ростовской области.

Уже опубликовано видео инфраструктурного объекта. На них видно, что портовые сооружения пострадали в ходе боев незначительно.

Российские власти заявили, что обещают полностью восстановить город. "Глава ДНР" Денис Пушилин и руководство "Единой России" говорят, что выбирают между несколькими вариантами в качестве примера: советском опыте отстройки после природных катаклизмов, а также восстановлениям Грозного после чеченской войны в нулевых.

Пока же сотрудники МЧС и волонтеры из России занимаются в основном разборами завалов. Они разгребают проезжие части от камней и веток. Ремонтные бригады чинят сети, взрывотехники проводят разминирование. К восстановлению пока никто не приступал.

По сведениям Андрющенко, россияне и "ДНР" проводят подготовку к параду на 9 мая, расчищают завалы в центре города.

А на въезде в город меняют таблички, заменяя название города с украинского языка на русский.

Как видим, россияне и "ДНР" всеми силами дают понять, что они сюда пришли "всерьез и надолго". Украина же заявляет, что город останется украинским. И его обязательно освободят.

По различным инсайдам, которые время от времени появляются вокруг переговоров Украины и России, Киев и Запад настаивает на том, чтобы Россия вывела свои воска на линию разграничения по состоянию на 24 февраля. То есть - Мариуполь вновь будет украинским.

Однако, по тем же инсайдам, Россия Мариуполь отдавать не хотят и даже не обсуждает этот вопрос. Также как там хотят оставить за собой и захваченные территории юга Украины (сухопутный коридор в Крым). По данным СМИ, в Кремле хотят на всей это территории провести "референдум" о присоединении к РФ.

В целом, до тех пор пока продолжается война и не подписано мирное соглашение, говорить о какой-то определенности в будущем статусе Мариуполя нельзя. А до тех пор вряд ли кто-то начнет масштабные работы по восстановлению разрушенного города.