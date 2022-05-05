Российские военные могут сбрасывать на завод "Азовсталь" в Мариуполе термобарические бомбы.

Об этом сообщил Sky News аналитик Форбс Маккензи, глава британской компании McKenzie Intelligence.

По словам Маккензи, вчера поступили некоторые спутниковые данные. Глядя на изображения завода, на которых виден сильный взрыв, эксперт высказал предположение, что "было использовано термобарическое оружие".

"Это авиационное оружие, которое, как мы ожидаем, будет еще использовано. Это боеприпасы, сбрасываемые с воздуха, и мы ожидаем, что они будут нацелены на объекты под землей. Там, где находятся защитники, есть сложная система туннелей", – объяснил Маккензи.

Термобарические бомбы используют кислород из окружающего воздуха для создания высокотемпературного взрыва.

Ранее "Страна" сообщала о заявлении Алексея Арестовича, что украинские военные выбили россиян из "Азовстали".

Однако одновременно с ним появился призыв замкомандира "Азова" к Зеленскому и мировым лидерам помочь эвакуировать раненых и погибших с "Азовстали".