В сегодняшнем телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом президент России Владимир Путин сказал, что Киев должен приказать украинским военным на заводе "Азовсталь" в Мариуполе сложить оружие.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Киевские власти должны отдать им приказ сложить оружие", - сказано в пресс-релизе со слов Путина по поводу воюющих на заводе.

Также собеседники уделили особое внимание гуманитарным аспектам, "в том числе осуществлённой во взаимодействии с представителями ООН и Международного комитета Красного Креста эвакуации с территории завода "Азовсталь" мирных жителей". Как отметил Путин, российские военные по-прежнему готовы обеспечивать безопасный выход гражданских лиц.

Между тем в течение дня сегодня неоднократно появлялось видео обстрелов "Азовстали".

Ранее "Страна" сообщала, что Путин в разговоре с Беннетом извинился за слова Лаврова о еврейских корнях Гитлера.

Мы также цитировали заявление Арестовича о том, что украинские военные выбили россиян из "Азовстали".