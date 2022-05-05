Канцелярия израильского премьер-министра Нафтали Беннета заявила, что президент России Владимир Путин в разговоре с ним извинился за слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о "еврейской крови Гитлера".

Об этом сообщается в Фейсбуке канцелярии.

Как сказано в посте, Беннет принял извинения и поблагодарил собеседника за разъяснения.

К слову, Кремль также опубликовал официальный пресс-релиз о разговоре Путина с Беннетом, но об извинениях за слова Лаврова там не упоминается.

В Кремле рассказали, что "лидеры подчеркнули особое значение даты 9 мая для народов России и Израиля, чтящих память всех павших, включая жертв Холокоста. Беннет отметил решающий вклад Красной Армии в Победу над нацизмом. Обсудили ситуацию на Украине, в том числе эвакуацию с территории "Азовстали" мирных жителей".

Как рассказывала "Страна", после заявления Лаврова Израиль потребовал извинений у Москвы.

А главный раввин России Берл Лазар сказал, что главе МИД РФ стоит признать ошибочными свои высказывания о "еврейской крови" Гитлера и тогда инцидент может быть исчерпан.