Главный раввин России Берл Лазар считает, что главе МИД РФ Сергею Лаврову стоит признать ошибочными свои высказывания о "еврейской крови" Гитлера и тогда инцидент может быть исчерпан.

Об этом пишет Jewish Telegraph Agency.

"Я не считаю, что имею право давать советы главе российской дипломатии, но было бы неплохо, если бы он извинился перед евреями и просто признал, что он совершил ошибку", - сказал Лазар.

Напомним, Лавров заявил о "еврейской крови" у Гитлера, отвечая на вопрос о президенте Украины Владимире Зеленском.

Ведущий итальянской телекомпании задал главе МИД РФ вопрос, как обвинения в нацизме в адрес Украины вяжутся с тем, что Владимир Зеленский еврей. На что Лавров сказал следующее: "Он выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. "В семье не без урода", как у нас говорят".

После этого заявления Израиль вызвал посла РФ и потребовал извинений. В свою очередь, РФ обвинила страну в поддержке "неонацистского режима".

Также сообщалось, что после слов Лаврова о "еврейской крови" Гитлера Израиль готовится поставить в Украину оборонительное вооружение.