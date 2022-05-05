В Николаевской области наблюдается интенсификация боевых действий. Об этом заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Уплотняется бомбежка к 9 мая. Но по состоянию на 10:30 жертв нет, есть раненые и много ущерба материального", - заявил он.

Напомним, из-за сегодняшних ночных обстрелов Николаев серьезно пострадал: 290 абонентов остались без газа из-за поврежденных газопроводов Ингульского района, часть троллейбусов изменила маршруты также из-за повреждения контактной сети.

Также в Николаеве отсутствует водоснабжение, однако оно может появиться к 15 мая.

Война в Украине продолжается уже 71-й день. "Страна" следит за происходящим 5 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 70-го дня войны. Войска РФ пытались взломать оборону ВСУ на Донбассе. В Мариуполе противник возобновил наступление на "Азовсталь". Британская разведка заявила, что Россия планирует захватить Краматорск и Северодонецк. А секретарь СНБО Данилов сказал, что война будет длительной.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 70-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.