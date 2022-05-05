В Николаеве после ночных обстрелов были повреждены газопроводы нескольких улиц Ингульского района. Без газа в городе осталось более 290 абонентов. Об этом сообщает мэр города Александр Сенкевич у себя в Телеграм-канале.

В настоящее время ремонтные бригады восстанавливают газоснабжение. На местах работают специалисты, все утечки газа локализированы.

Как писала "Страна", помимо газопровода повреждена и контактная сеть. Часть троллейбусов изменила маршруты. Также в городе нет воды. Однако водоснабжение может появиться к 15 мая.

Напомним, война в Украине продолжается уже 71-й день. "Страна" следит за происходящим 5 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 70-го дня войны. Войска РФ пытались взломать оборону ВСУ на Донбассе. В Мариуполе противник возобновил наступление на "Азовсталь". Британская разведка заявила, что Россия планирует захватить Краматорск и Северодонецк. А секретарь СНБО Данилов сказал, что война будет длительной.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 70-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.