Водопроводная вода в Николаеве, которой в городе нет с 12 апреля, может появиться к 15 мая. На это правительством выделено финансирование.

Об этом сообщил губернатор Николаевской области Виталий Ким в своем Телеграме.

"Думаю, до 15-го надо успеть, чтобы она появилась в каком-то виде", - заявил Ким.

Из-за отсутствия водоснабжения местные жители набирают бытовую воду из рек, а питьевую наполняют с завезенных цистерн.

Ранее мы писали, что Кабинет министров выделил из резервного фонда государственного бюджета 56 млн гривен на восстановление водоснабжения в городе Николаев.

Также "Страна" сообщала, что жителям Николаева придется платить за воду, несмотря на ее отсутствие в городе.

Напомним, война в Украине продолжается уже 70-й день. "Страна" следит за происходящим 4 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 69-го дня войны. РФ пыталась наступать от Изюма на юг и юго-запад, шли бои вблизи города Лиман Донецкой области, в "Азове" заявили о новом штурме завода "Азовсталь". В Украине резко усилилась риторика о том, что Россия будет побеждена в этой войне и что будет не мирный договор, а капитуляция РФ. Рада разрешила теробороне выполнять задачи в районах военных действий.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 69-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.