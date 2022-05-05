Из-за ночного обстрела Николаева в городе была повреждена контактная сеть, сегодня из-за этого некоторые троллейбусы будут ходить по измененному маршруту.

Об этом в Telegram сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

В частности, троллейбус №2 будет осуществлять движение по такому маршруту: микрорайон Намыв - Автовокзал.

Другие маршруты работают без изменений:

№4: Николаев Грузовой - мкрн Намыв;

№6: 3-я Военная - мкрн Намыв (без берега).

Напомним, что помимо этого в Николаеве с 12 апреля нет водоснабжения. Губернатор Виталий Ким накануне сообщил, что водоснабжение в Николаеве может появиться к 15 мая. При этом Кабмин выделил на восстановление водоснабжения в Николаеве 56 млн гривен, однако жителям города все равно придется платить за воду, несмотря на ее отсутствие.

Война в Украине продолжается уже 71-й день. "Страна" следит за происходящим 5 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 70-го дня войны. Войска РФ пытались взломать оборону ВСУ на Донбассе. В Мариуполе противник возобновил наступление на "Азовсталь". Британская разведка заявила, что Россия планирует захватить Краматорск и Северодонецк. А секретарь СНБО Данилов сказал, что война будет длительной.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 70-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.