В пятницу, 6 мая, в Украине идет уже 72-й день войны. 24 февраля рано утром Россия начала обстреливать Украину, а российские военные совершили вооруженное вторжение.

На Донецком направлении россияне штурмуют Попасную, пытаются взять под контроль Рубежное, чтобы продолжить наступать на Лиман и Северодонецк.

Продолжаются ежедневные обстрелы Харькова.

В Мариуполе военные РФ штурмуют "Азовсталь", где находится "Азов".

Ниже хроника сегодняшних новостей. В них мы собрали самое главное о военных действиях и жизни в Украине.

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6 мая

09:40 Внутренним войскам республики Беларусь разрешат применять боевую технику для разгонов акций протеста

Соответсвующий закон одобрила верхняя палата парламента республики.

Внутренние войска наделяются полномочиями на применение боевой и специальной техники "для прекращения массовых беспорядков и групповых нарушений общественного порядка".

09:39 В результате войны в Украине во многих регионах полностью остановлено лечение больных раком, начались проблемы с доступом к инсулину и нехватка антибиотиков.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на благотворительном вечере Brave Ukraine.

"Во временно оккупированных районах Украины на востоке и на юге катастрофическая ситуация с доступом к медицинским услугам и лекарствам, не хватает даже самых простых препаратов. Там фактически полностью отсутствует лечение больных раком, крайне осложнен или полностью отсутствует доступ к инсулину для больных сахарным диабетом, невозможно провести хирургические операции", - заявил он.

09:33 Лукашенко озвучил свой рецепт прекращения войны в Украине.

09:20 Венгрия не поддержит включение патриарха Кирилла в санкционный список ЕС, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

Ранее Орбан сказал, что не поддержит введение нефтяного эмбарго против России.

Венгрия, похоже, намерена завалить шестой пакет санкций против РФ.

09:12 В рамках очередного этапа операции по эвакуации людей из Мариуполя и Азовстали удалось вывезти около 500 гражданских.

Об этом сообщает глава ОП Андрей Ермак.

По его словам, в эти минуты идёт следующий этап эвакуации людей с Азовстали.

08:37 Утром в пятницу, 6 мая, войска РФ выпустили крылатую ракету по Днепропетровской области, сообщил глава местного областного совета Николай Лукашук.

По его словам, попадание пришлось по территории Покровской громады в Синельниковском районе области. Повреждена линия электропередач. Никто не пострадал. В близлежащих селах перебоев с электроснабжении нет.

Кроме того, Лукашук сообщает, что противник обстрелял окраины Великой Костромки и Шестерни в Криворожском районе области. Также обошлось без пострадавших.

08:31 Попасная. Штурмующие этот город в Луганской области «вагнеровцы» публикуют фото из под местной администрации.

08:29 В Киеве сегодня утром горело здание на улице Бродовской (Голосеевский район).

Причина масштабного пожара не сообщается, но версию о "прилете" ГосЧС не озвучивает и не подтверждает.

Из горящих домов эвакуировал 98 человек, спасено 4 здания и недостроенный корпус.

08:28 Ещё один разрушенный город на Донбассе - Великая Новоселка, за которую уже несколько недель идут бои.

08:24 Сегодняшняя сводка британской разведки посвящена Мариуполю.

Российские силы продолжают наземный штурм "Азовстали" уже второй день - несмотря на заявления России о том, что они будут стремиться только заблокировать его.

Это, вероятно, связано с предстоящими празднованиями Дня Победы 9 мая и желанием Путина добиться символического успеха в Украине.

Штурм завода стоит России немалых потерь и сковывает часть ее сил на юге Украины.

08:13 Результаты опроса граждан ЕС о вступлении Украины в Евросоюз.

Полностью согласны на это 30% опрошенных, скорее согласны - еще 36%. То есть в целом "за" 66% жителей объединенной Европы.

Против совсем или частично - 22% европейцев.

Самый высокий процент тех, кто не хочет видеть Украину в ЕС, проживает:

- в Люксембурге (38%)

- в Греции (37%)

- Венгрии (37%)

- Австрии (36%)

- на Кипре (34%)

- в Словакии (34%)

- во Франции (28%)

- в Германии (26%)

Больше всего хотят видеть Украину в ЕС Прибалтика, Польша, Швеция, Финляндия, Португалия, Ирландия. Там процент поддержки превышает отметку в 70%.

Опрос проводил "Евробарометр" - то есть это официальное исследование Еврокомиссии.

08:09 Пишут о масштабном пожаре на въезде в Одессу. О "прилетах" там не сообщалось.

08:08 Вчера россияне разбомбили железнодорожное хозяйство северодонецкого завода "Азот".

Об этом сообщил губернатор Луганской области Сергей Гайдай.

Также снаряды попали в одну из последних работающих автозаправок в регионе.

08:07 Генсек ООН сообщил, что при поддержке Красного Креста с "Азовстали" и прилегающих районов удалось эвакуировать около 500 мирных жителей.

К слову, сегодня с утра должна была начаться очередная эвакуация с завода. Ждем новостей.

08:06 Канцлер Германии Олаф Шольц призвал остановить войну в Украине и завершить ее дипломатическим путем.

По его мнению, своих целей в Украине Россия не достигла и демонстрирует "готовность и в дальнейшем разрушать соседнюю страну", поэтому надеяться на скорое завершение войны не стоит.

"Использование войск и техники, которое демонстрирует Россия, не дает надежды на то, что это все закончится в ближайшее время. Поэтому так важно, чтобы мы все вместе настаивали на том, чтобы сейчас пушки молчали, чтобы РФ вывела свои войска. И чтобы между Украиной и Россией было достигнуто решение путем переговоров", - заявил Шольц на пресс-конференции с чешским коллегой Петром Фиалой в Берлине.

Он также заявил, что Германия работает над предоставлением гарантий безопасности Киеву: "это также вопрос, о котором мы уже очень конкретно говорим с Украиной".

08:05 Через несколько дней после массированных ракетных ударов по железной дороге поезда в Украине продолжают массово задерживаться.

Но, в сравнении со вчерашним днем, время опоздания сократилось - с 10-12 часов до 2-4.

Полный список отстающих от расписания поездов - на фото.

08:04 А вот сводки с украинских фронтов по версии американских военных экспертов.

"Институт изучения войны" прокомментировал слова главкома ВСУ Залужного о переходе украинских войск в наступление.

"Украинские силы за последние 24 часа не предприняли никаких подтвержденных наступлений", - говорится на сайте организации.

При этом сообщается о "незначительном продвижении" России и успешном отражении атак Украиной. Что в перспективе может стать условием для контрнаступления в Харьковской области.

Еще один вывод - россияне "в ближайшие дни" скорее всего захватят территорию завода "Азовсталь".

Также Институт пока не может подтвердить вчерашних сообщений ВСУ о взятии ряда сел в Херсонской области.

08:03 Новая пресс-секретарь Белого дома, которая с 15 мая заменит Джен Псаки - интересная личность.

Карин Жан-Пьер - первая чернокожая женщина, которая займет этот пост.

А также первая представительница ЛГБТ, возглавившая пресс-службу президента США.

До прихода в политику она работала в неправительственной организации Moveon, которая выступает за аборты и права ЛГБТ.

08:02 Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Ключевые положения:

1. Активные наступательные действия противник вел в Попасной, также наступал на Лиман и Северск.

2. Продолжается российский штурм "Азовстали".

3. По всей линии столкновения на Донбассе противник ведет контрбатарейный огонь (то есть пытается уничтожить украинскую артиллерию).

4. В приграничных с Украиной районах Курской, Брянской и Белгородской областей признаков наступления на север Украины нет.

Это значит, что ВСУ могут перебрасывать оттуда войска на Донбасс.

08:01 Офис генпрокурора Украины вчера выписал целый ряд подозрений и повесток высшим российским руководителям. А именно:

- главе минобороны Сергею Шойгу

- главе Совета федерации Валентине Матвиенко

- спикеру Госдумы Вячеславу Володину

- шефу Росгвардии Виктору Золотову

- представителю Путина в Центральном федеральном округе Игорю Щеголеву.

08:00 Потопить ракетный крейсер "Москва" помогли США, пишет газета The New York Times со ссылкой на официальных лиц.

Американцы предоставили разведданные, которые помогли украинским силам обнаружить и нанести удар по флагману российского Черноморского флота. США оказали помощь в наведении на цель, уточняет газета.

По данным одних источников издания, американская разведка лишь подтвердила данные, которыми уже располагала Украина. Но другие собеседники заявили NYT, что роль Штатов при потоплении была решающей.

В Пентагоне позже постарались отмежеваться от этой истории. Спикер ведомства Джон Кирби заявил, что США не предоставляли Украине "конкретную информацию для целеуказания" на крейсер "Москва".

Также он заявил, что решение об уничтожении крейсера Киев принял самостоятельно, США о нем заранее не знали.