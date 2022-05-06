Экс-"спикер парламента" т.н. "ДНР" Ольга Макеева назначена "послом" "республики" в России.

Об это говорится в "указе" "главы ДНР" Дениса Пушилина от 6 мая.

Известно, что Макеева - уроженка Донецка, ей 47 лет. Она окончила Педагогическое училище и Донецкий национальный университет по специальности "юриспруденция".

До войны на Донбассе являлась руководителем юридической службы в ряде коммерческих организаций, затем — в государственной авиакомпании "Донбассаэро".

В т.н. "ДНР" занимала должность "председателя комитета по конституционному законодательству и государственному строительству", а в октябре 2015 года была избрана "вице-спикером "Народного Совета ДНР".

Также исполняла обязанности спикера парламента "ДНР" с 14 сентября по 20 ноября 2018 года.

С ноября 2014 года Макеева внесена в списки сайта "Миротворец" как "член террористической организации "ДНР".

Также сегодня стало известно о назначении Родиона Мирошника "послом" т.н. "ЛНР" в России. Указ подписал "глава" т.н. "ЛНР" Леонид Пасечник.

Мирошник также есть на "Миротворце" - с 30 ноября 2014 года за "Покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины". Также указано, что он "Антиукраинский пропагандист. "политтехнолог".

48-летний уроженец Луганска окончил местный государственный педагогический институт им. Т.Г. Шевченко по квалификации "учитель истории и английского языка". Имел звание "заслуженный журналист Украины". Избирался в областной совет по спискам "Партии регионов".

До 2004 года Мирошник возглавлял пресс-службу Луганской ОГА. Следующие два года был председателем правления ЗАО "ЛОТ", в 2006-2010 гг. — гендиректором Луганской ОГТРК.

С 2015 по 2022 годы он был "официальным представителем ЛНР" на переговорах в Контактной группе по мирному урегулированию. Кроме того, он занимал должность "советника главы ЛНР" по внешним связям.

Напомним, война в Украине продолжается уже 72-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 71-го дня войны. Главком Валерий Залужный сообщил, что украинские силы перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях. В Мариуполе продолжались бои на "Азовстали". Также усилились бои в Николаевской области.

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Подробнее о том, какая ситуация складывается вокруг переговоров Украины с РФ, и происходящем на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.