Депутату горсовета Мариуполя Константину Иващенко, которого Пушилин назначил "мэром Мариуполя", объявлено о подозрении в государственной измене. Об этом говорится в сообщении Офиса Генерального прокурора.

"Руководителем Донецкой областной прокуратуры заочно уведомлено о подозрении депутату Мариупольского городского совета Донецкой области в государственной измене, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, депутат городского совета от политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", находясь в окруженном Мариуполе добровольно дал согласие на сотрудничество с оккупантами.

"Согласно псевдоуказу главы фейковой республики "ДНР" с 6 апреля 2022 года подозреваемый называет себя "главой администрации города Мариуполь". Псевдоглава частично оккупированного города помогает РФ и военизированным формированиям в проведении подрывной деятельности против Украины в условиях военного положения", - сообщает Офис Генпрокурора.

Скриншот: Telegram/Офіс Генерального прокурора

Напомним, что в Украине открыли уже более 600 уголовных производств против представителей власти и правоохранительных органов, которых подозревают в сотрудничестве с Россией.

Также мы рассказывали, как СБУ задержала руководителя Николаевской окружной прокуратуры по подозрению в государственной измене. По данным источников "Страны" в правоохранительных органах, речь идет о Геннадии Германе.